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U.S. demands more security on international flights

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 12:01 PM
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In this Jan. 7, 2016 file photo, a laptop is seen in Las Vegas. The Homeland Security Department is set to announce new security measures Wednesday for international flights bound to the United States, which could lead to a lifting of a ban on laptops and other electronics from passenger cabins from certain airports. (AP Photo/John Locher)


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