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U.S. envoy condemns ‘collective failure’ by global leaders to help Africa

By Teresa Welsh
McClatchy Washington Bureau

Published: July 22, 2017 - 06:14 PM
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U.S. Ambassador to the UN Nikki Haley addresses a UN Security Council open debate on Enhancing African capacities in peace and security at the UN headquarters in New York, on July 19. (Li Muzi/Xinhua/Sipa USA/TNS)


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