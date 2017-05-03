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U.S. firm in Iraq ignores smuggling, security risks for F-16s

By Desmond Butler And Lori Hinnant
Associated Press

Published: May 3, 2017 - 09:41 AM
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This undated photo obtained by the Associated Press shows an Iraqi bodyguard hired by Sallyport Global to protect VIPs. When a Toyota SUV was stolen from Balad air base, he became the chief suspect and was linked to a dangerous Iran-backed militia and was viewed by investigators as a hard-core recruit to become a terrorist who poses a serious threat to all personnel on this base. (Photo via AP)


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