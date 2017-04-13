U.S. hits Islamic State with largest non-nuclear bomb ever used

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVS5TLiBmb3JjZXMgaW4gQWZnaGFuaXN0YW4gb24gVGh1cnNkYXkgc3Ry
dWNrIGFuIElzbGFtaWMgU3RhdGUgdHVubmVsIGNvbXBsZXggaW4gZWFzdGVybiBBZmdoYW5pc3Rh
biB3aXRoICYjODIyMDt0aGUgbW90aGVyIG9mIGFsbCBib21icywmIzgyMjE7IHRoZSBsYXJnZXN0
IG5vbi1udWNsZWFyIHdlYXBvbiBldmVyIHVzZWQgaW4gY29tYmF0IGJ5IHRoZSBVLlMuIG1pbGl0
YXJ5LCBQZW50YWdvbiBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGJvbWIsIGtub3duIG9mZmlj
aWFsbHkgYXMgYSBHQlUtNDNCLCBvciBtYXNzaXZlIG9yZG5hbmNlIGFpciBibGFzdCB3ZWFwb24s
IHVubGVhc2hlcyAxMSB0b25zIG9mIGV4cGxvc2l2ZXMuIFdoZW4gaXQgd2FzIGRldmVsb3BlZCBp
biB0aGUgZWFybHkgMjAwMHMsIHRoZSBQZW50YWdvbiBkaWQgYSBmb3JtYWwgcmV2aWV3IG9mIGxl
Z2FsIGp1c3RpZmljYXRpb24gZm9yIGl0cyBjb21iYXQgdXNlLjwvcD48cD5UaGUgUGVudGFnb24g
c2FpZCBpdCBoYWQgbm8gZWFybHkgZXN0aW1hdGUgb2YgZGVhdGhzIG9yIGRhbWFnZSBjYXVzZWQg
YnkgaXRzIGF0dGFjaywgd2hpY2ggUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBjYWxsZWQgYSAmIzgy
MjA7dmVyeSwgdmVyeSBzdWNjZXNzZnVsIG1pc3Npb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgVS5TLiBt
aWxpdGFyeSBoZWFkcXVhcnRlcnMgaW4gS2FidWwgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCB0aGF0IHRo
ZSBib21iIHdhcyBkcm9wcGVkIGF0IDc6MzIgcC5tLiBsb2NhbCB0aW1lIFRodXJzZGF5IG9uIGEg
dHVubmVsIGNvbXBsZXggaW4gQWNoaW4gZGlzdHJpY3Qgb2YgTmFuZ2FyaGFyIHByb3ZpbmNlLCB3
aGVyZSB0aGUgQWZnaGFuIGFmZmlsaWF0ZSBvZiB0aGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cCBoYXMg
YmVlbiBvcGVyYXRpbmcuIFRoZSB0YXJnZXQgd2FzIGNsb3NlIHRvIHRoZSBQYWtpc3RhbmkgYm9y
ZGVyLjwvcD48cD5UaGUgVS5TLiBlc3RpbWF0ZXMgNjAwIHRvIDgwMCBJUyBmaWdodGVycyBhcmUg
cHJlc2VudCBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiwgbW9zdGx5IGluIE5hbmdhcmhhci4gVGhlIFUuUy4gaGFz
IGNvbmNlbnRyYXRlZCBoZWF2aWx5IG9uIGNvbWJhdHRpbmcgdGhlbSB3aGlsZSBhbHNvIHN1cHBv
cnRpbmcgQWZnaGFuIGZvcmNlcyBiYXR0bGluZyB0aGUgVGFsaWJhbi4gSnVzdCBsYXN0IHdlZWsg
YSBVLlMuIEFybXkgU3BlY2lhbCBGb3JjZXMgc29sZGllciwgU3RhZmYgU2d0LiBNYXJrIFIuIERl
IEFsZW5jYXIsIDM3LCBvZiBFZGdld29vZCwgTWQuLCB3YXMga2lsbGVkIGluIGFjdGlvbiBpbiBO
YW5nYXJoYXIuPC9wPjxwPlRoZSBNT0FCIGlzIGEgY3VzdG9tLW1hZGUgQWlyIEZvcmNlIHdlYXBv
biB0aGF0IGhhcyBiZWVuIGluIHRoZSBhcnNlbmFsIGZvciBtb3JlIHRoYW4gYSBkZWNhZGUgYnV0
IG5ldmVyIHVzZWQgb24gdGhlIGJhdHRsZWZpZWxkLCBhbHRob3VnaCBpdCB3YXMgYXZhaWxhYmxl
IHRocm91Z2hvdXQgdGhlIElyYXEgd2FyLiBJdCBpcyBkZXNpZ25lZCB0byBoaXQgc29mdGVyIHRh
cmdldHMgc3VjaCBhcyBzdXJmYWNlIGZhY2lsaXRpZXMsIHR1bm5lbCBlbnRyYW5jZXMgYW5kIHRy
b29wIGNvbmNlbnRyYXRpb25zLiBJdCBpcyBwdXNoZWQgb3V0IHRoZSByZWFyIG9mIHRoZSBsYXVu
Y2hpbmcgYWlyY3JhZnQsIGd1aWRlZCB0byBpdHMgdGFyZ2V0IGJ5IEdQUyBhbmQgc2xvd2VkIGJ5
IGEgcGFyYWNodXRlLjwvcD48cD5BIHNlcGFyYXRlIG5vbi1udWNsZWFyIHdlYXBvbiBrbm93biBh
cyB0aGUgTWFzc2l2ZSBPcmRuYW5jZSBQZW5ldHJhdG9yLCBvciBNT1AsIHdoaWNoIGlzIGxhcmdl
ciBpbiBpdHMgcGh5c2ljYWwgZGltZW5zaW9ucyBidXQgY2FycmllcyBhIHNtYWxsZXIgbG9hZCBv
ZiBjb252ZW50aW9uYWwgZXhwbG9zaXZlcywgaXMgZGVzaWduZWQgdG8gdGFrZSBvdXQgZGVlcGx5
IGJ1cmllZCB0YXJnZXRzIGxpa2UgcmVpbmZvcmNlZCBidW5rZXJzLiBUaGUgTU9QIGhhcyBuZXZl
ciBiZWVuIHVzZWQgaW4gY29tYmF0LjwvcD48cD5JbiBpdHMgMjAwMyByZXZpZXcgb2YgdGhlIGxl
Z2FsaXR5IG9mIHVzaW5nIHRoZSBNT0FCLCB0aGUgUGVudGFnb24gY29uY2x1ZGVkIHRoYXQgaXQg
Y291bGQgbm90IGJlIGNhbGxlZCBhbiBpbmRpc2NyaW1pbmF0ZSBraWxsZXIgdW5kZXIgdGhlIExh
dyBvZiBBcm1lZCBDb25mbGljdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FsdGhvdWdoIHRoZSBNT0FCIHdlYXBv
biBsZWF2ZXMgYSBsYXJnZSBmb290cHJpbnQsIGl0IGlzIGRpc2NyaW1pbmF0ZSBhbmQgcmVxdWly
ZXMgYSBkZWxpYmVyYXRlIGxhdW5jaGluZyB0b3dhcmQgdGhlIHRhcmdldCwmIzgyMjE7IHRoZSBy
ZXZpZXcgc2FpZC4gSXQgYWRkZWQ6ICYjODIyMDtJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0aGF0IHRoZSB3ZWFw
b24gd2lsbCBoYXZlIGEgc3Vic3RhbnRpYWwgcHN5Y2hvbG9naWNhbCBlZmZlY3Qgb24gdGhvc2Ug
d2hvIHdpdG5lc3MgaXRzIHVzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJvbWIgcmVhZHkgZm9yIHVzZSA8L3A+
PHA+QWRhbSBTdHVtcCwgYSBQZW50YWdvbiBzcG9rZXNtYW4sIHNhaWQgdGhlIGJvbWIgd2FzIGRy
b3BwZWQgZnJvbSBhIFUuUy4gTUMtMTMwIHNwZWNpYWwgb3BlcmF0aW9ucyB0cmFuc3BvcnQuIEhl
IHNhaWQgdGhlIGJvbWIgaGFkIGJlZW4gYnJvdWdodCB0byBBZmdoYW5pc3RhbiAmIzgyMjA7c29t
ZSB0aW1lIGFnbyYjODIyMTsgZm9yIHBvdGVudGlhbCB1c2UuPC9wPjxwPkFybXkgR2VuLiBKb2hu
IFcuIE5pY2hvbHNvbiwgY29tbWFuZGVyIG9mIFUuUy4gZm9yY2VzIGluIEFmZ2hhbmlzdGFuLCBz
YWlkIGluIGEgd3JpdHRlbiBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCB0aGUgc3RyaWtlIHdhcyBkZXNpZ25lZCB0
byBtaW5pbWl6ZSB0aGUgcmlzayB0byBBZmdoYW4gYW5kIFUuUy4gZm9yY2VzIGNvbmR1Y3Rpbmcg
Y2xlYXJpbmcgb3BlcmF0aW9ucyBpbiB0aGUgQWNoaW4gYXJlYSAmIzgyMjA7d2hpbGUgbWF4aW1p
emluZyB0aGUgZGVzdHJ1Y3Rpb24mIzgyMjE7IG9mIElTIGZpZ2h0ZXJzIGFuZCBmYWNpbGl0aWVz
LiBIZSBzYWlkIElTIGhhcyBiZWVuIHVzaW5nIGltcHJvdmlzZWQgZXhwbG9zaXZlIGRldmljZXMs
IGJ1bmtlcnMgYW5kIHR1bm5lbHMgdG8gc3RyZW5ndGhlbiBpdHMgZGVmZW5zZXMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGlzIGlzIHRoZSByaWdodCBtdW5pdGlvbiB0byByZWR1Y2UgdGhlc2Ugb2JzdGFjbGVz
IGFuZCBtYWludGFpbiB0aGUgbW9tZW50dW0gb2Ygb3VyIG9mZmVuc2l2ZSBhZ2FpbnN0IElTSVMt
SywmIzgyMjE7IGhlIGFkZGVkLCB1c2luZyB0aGUgVS5TLiBtaWxpdGFyeSYjODIxNztzIGFjcm9u
eW0gZm9yIHRoZSBJUyBhZmZpbGlhdGUuPC9wPjxwPklzbWFpbCBTaGlud2FyaSwgdGhlIGdvdmVy
bm9yIG9mIEFjaGluIGRpc3RyaWN0LCBzYWlkIHRoZSBVLlMuIGF0dGFjayB3YXMgY2FycmllZCBv
dXQgaW4gYSByZW1vdGUgbW91bnRhaW5vdXMgYXJlYSB3aXRoIG5vIGNpdmlsaWFuIGhvbWVzIG5l
YXJieSBhbmQgdGhhdCB0aGVyZSBoYWQgYmVlbiBubyByZXBvcnRzIG9mIGluanVyZWQgY2l2aWxp
YW5zLiBIZSBzYWlkIHRoZXJlIGhhcyBiZWVuIGhlYXZ5IGZpZ2h0aW5nIGluIHRoZSBhcmVhIGlu
IHJlY2VudCB3ZWVrcyBiZXR3ZWVuIEFmZ2hhbiBmb3JjZXMgYW5kIElTIG1pbGl0YW50cy48L3A+
PHA+V2hpdGUgSG91c2Ugc3Bva2VzbWFuIFNlYW4gU3BpY2VyIHNhaWQgSVMgZmlnaHRlcnMgaGFk
IHVzZWQgdGhlIHR1bm5lbHMgYW5kIGNhdmVzIGluIEFjaGluIHRvIG1hbmV1dmVyIGZyZWVseS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHRha2VzIHRoZSBmaWdodCBhZ2FpbnN0IElT
SVMgdmVyeSBzZXJpb3VzbHkgYW5kIGluIG9yZGVyIHRvIGRlZmVhdCB0aGUgZ3JvdXAgd2UgbXVz
dCBkZW55IHRoZW0gb3BlcmF0aW9uYWwgc3BhY2UsIHdoaWNoIHdlIGRpZCwmIzgyMjE7IFNwaWNl
ciBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.