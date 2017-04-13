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U.S. military

U.S. hits Islamic State with largest non-nuclear bomb ever used

By Robert Burns
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 01:01 PM | Updated: April 14, 2017 - 08:20 AM
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In this May 2004 photo, a group gathers around a GBU-43B, or massive ordnance air blast (MOAB) weapon, on display at the Air Force Armament Museum on Eglin Air Force Base near Valparaiso, Fla. U.S. forces in Afghanistan struck an Islamic State tunnel complex in eastern Afghanistan on Thursday with a GBU-43B, the largest non-nuclear weapon ever used in combat by the U.S. military, Pentagon officials said. (Mark Kulaw/Northwest Florida Daily News via AP)


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