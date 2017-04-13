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U.S. hits Islamic State with largest non-nuclear bomb ever used

By Robert Burns
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 01:01 PM | Updated: April 13, 2017 - 02:56 PM
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This photo provided by Eglin Air Force Base shows the GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb. The Pentagon says U.S. forces in Afghanistan dropped the military's largest non-nuclear bomb on an Islamic State target in Afghanistan. A Pentagon spokesman said it was the first-ever combat use of the bomb, known as the GBU-43, which he said contains 11 tons of explosives. The Air Force calls it the Massive Ordnance Air Blast bomb. Based on the acronym, it has been nicknamed the "Mother Of All Bombs." (Eglin Air Force Base via AP)


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