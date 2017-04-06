All CATEGORIES
☰ Menu

Attack

U.S. missiles blast Syria base in retaliation for chemical attack

By Julie Pace, Vivian Salama and Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 10:29 PM | Updated: April 6, 2017 - 11:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump speaks at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., Thursday after the U.S. fired a barrage of cruise missiles into Syria Thursday night in retaliation for this week's gruesome chemical weapons attack against civilians. (AP Photo/Alex Brandon)


MORE IN NEWS

macron07cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

MEDINA: Authorities still won’t say how Lafayette Township trustee Bryon Macron died, even after releasing autopsy reports that show he had a serious gash on his neck and skin-deep cuts on his forearms.

marla07web
Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it
science07cut_02
Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
syria07cut_10
U.S. missiles blast Syria base in retaliation for chemical attack
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next