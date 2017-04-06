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Attack

U.S. missiles blast Syria base in retaliation for chemical attack

By Julie Pace, Vivian Salama and Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 10:29 PM | Updated: April 6, 2017 - 11:46 PM
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President Donald Trump speaks at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., Thursday after the U.S. fired a barrage of cruise missiles into Syria Thursday night in retaliation for this week's gruesome chemical weapons attack against civilians. (AP Photo/Alex Brandon)


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