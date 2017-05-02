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U.S.: North Korea’s nukes may be a tactic for taking over South Korea

By Matthew Pennington
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 02:43 PM
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A TV screen shows images of the U.S. President Donald Trump, left, and North Korean leader Kim Jong Un during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, May 2, 2017. South Koreans are bewildered by President Donald Trumps recent use of the term smart cookie to refer to current leader Kim Jong Un, and by Trumps assertion that hed be honored by a possible meeting. (AP Photo/Ahn Young-joon)


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