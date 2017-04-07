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U.S. probing: Did Russia take part in chem weapons attack?

By Julie Pace, Vivian Salama And Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: April 7, 2017 - 03:01 PM
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In this photo made from the footage taken from Russian Defense Ministry official web site Friday, April 7, 2017, an aerial view shows shelters for aircraft at a Syrian airbase after it was hit by US strike in Syria. Russia reacted to U.S. military strikes on its ally Syria Friday by cutting a hotline intended to prevent midair incidents, a response that demonstrates Moscow's readiness to defy Washington. (Russian Defense Ministry Press Service Photo via AP)


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