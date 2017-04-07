U.S. probing: Did Russia take part in chem weapons attack?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFMTSBCRUFDSCwgRmxhLjogVGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgaXMgbG9va2luZyBpbnRvIHdo
ZXRoZXIgUnVzc2lhIHBhcnRpY2lwYXRlZCBpbiB0aGUgU3lyaWFuIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMg
YXR0YWNrIHRoYXQgcHJvdm9rZWQgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGFpcnN0
cmlrZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgQXNzYWQgZ292ZXJubWVudCwgYSByZXZlbGF0aW9uIHRoYXQgY291
bGQgaGF2ZSBkcmFtYXRpYyBpbXBsaWNhdGlvbnMgZm9yIHJlbGF0aW9ucyBiZXR3ZWVuIFdhc2hp
bmd0b24gYW5kIE1vc2Nvdy48L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCBzZW5pb3IgVS5TLiBtaWxpdGFyeSBv
ZmZpY2lhbHMgc2FpZCBhIGRyb25lIGJlbG9uZ2luZyB0byBlaXRoZXIgUnVzc2lhIG9yIFN5cmlh
IHdhcyBzZWVuIGhvdmVyaW5nIG92ZXIgdGhlIHNpdGUgb2YgdGhlIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMg
YXR0YWNrIGFmdGVyIHRoZSBhc3NhdWx0IGVhcmxpZXIgdGhpcyB3ZWVrLiBSdXNzaWEgaXMgb25l
IG9mIFN5cmlhJiM4MjE3O3MgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgcGF0cm9ucyBhbmQgaGFzIGxvbmcgcmVz
aXN0ZWQgVS5TLiBlZmZvcnRzIHRvIHB1c2ggUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZCBmcm9tIHBv
d2VyLjwvcD48cD5UaGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2VudCBjb25mbGljdGluZyBtZXNz
YWdlcyBvbiB3aGF0IHRoZSBzdHJpa2VzIHNpZ25hbGVkIGZvciB0aGUgb3ZlcmFsbCBVLlMuIHBv
bGljeSBpbiBTeXJpYS4gV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhlIGFzc2F1bHQgd2Fz
IG5vdCBhIHN0ZXAgdG93YXJkIGRlZXBlciBpbnZvbHZlbWVudCBpbiBTeXJpYSYjODIxNztzIGNp
dmlsIHdhciwgdGhvdWdoIE5pa2tpIEhhbGV5LCB0aGUgVS5TLiBhbWJhc3NhZG9yIHRvIHRoZSBV
bml0ZWQgTmF0aW9ucywgc2FpZCBXYXNoaW5ndG9uIHdhcyBwcmVwYXJlZCB0byB0YWtlIGZ1cnRo
ZXIgbWlsaXRhcnkgYWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIHByZXBhcmVkIHRvIGRvIG1v
cmUsIGJ1dCB3ZSBob3BlIHRoYXQgd2lsbCBub3QgYmUgbmVjZXNzYXJ5LCYjODIyMTsgSGFsZXkg
c2FpZCBhdCBhbiBlbWVyZ2VuY3kgbWVldGluZyBvZiB0aGUgVS5OLiBTZWN1cml0eSBDb3VuY2ls
LjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IGFwcHJvdmVkIHRoZSBzdHJpa2Ugd2hpbGUgaW4gRmxvcmlk
YSBmb3IgYSB0d28tZGF5IHN1bW1pdCB3aXRoIENoaW5lc2UgUHJlc2lkZW50IFhpIEppbnBpbmcu
IEhlIGRpZCBub3QgcmVzcG9uZCB0byBzaG91dGVkIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCB0aGUgYXNzYXVs
dCBmcm9tIHJlcG9ydGVycyBhcyBoZSBvcGVuZWQgbWVldGluZ3Mgd2l0aCBYaSBvbiBGcmlkYXku
PC9wPjxwPlRoZSBzdHJpa2VzICYjODIxMjs1OSBtaXNzaWxlcyBsYXVuY2hlZCBmcm9tIHRoZSBV
U1MgUm9zcyBhbmQgVVNTIFBvcnRlciAmIzgyMTI7IGhpdCB0aGUgZ292ZXJubWVudC1jb250cm9s
bGVkIFNoYXlyYXQgYWlyIGJhc2UgaW4gY2VudHJhbCBTeXJpYSwgd2hlcmUgVS5TLiBvZmZpY2lh
bHMgc2F5IHRoZSBTeXJpYW4gbWlsaXRhcnkgcGxhbmVzIHRoYXQgZHJvcHBlZCB0aGUgY2hlbWlj
YWxzIGhhZCB0YWtlbiBvZmYuIFRoZSBVLlMuIG1pc3NpbGVzIGhpdCBhdCA4OjQ1IHAubS4gaW4g
V2FzaGluZ3RvbiwgMzo0NSBGcmlkYXkgbW9ybmluZyBpbiBTeXJpYS4gVGhlIG1pc3NpbGVzIHRh
cmdldGVkIHRoZSBiYXNlJiM4MjE3O3MgYWlyc3RyaXBzLCBoYW5nYXJzLCBjb250cm9sIHRvd2Vy
IGFuZCBhbW11bml0aW9uIGFyZWFzLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+QSBzcG9rZXNtYW4g
Zm9yIFZsYWRpbWlyIFB1dGluIHNhaWQgdGhlIHN0cmlrZSAmIzgyMjA7ZGVhbHMgYSBzaWduaWZp
Y2FudCBibG93IHRvIHRoZSBSdXNzaWEtVS5TLiByZWxhdGlvbnMsIHdoaWNoIGFyZSBhbHJlYWR5
IGluIGEgZGVwbG9yYWJsZSBzaGFwZSwmIzgyMjE7IGFuZCBwb3NlcyBhICYjODIyMDtzZXJpb3Vz
IG9ic3RhY2xlJiM4MjIxOyBmb3IgY3JlYXRpbmcgYW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBjb2FsaXRpb24g
YWdhaW5zdCB0ZXJyb3Jpc20uPC9wPjxwPkJ1dCB0aGVyZSB3YXMgd2lkZXNwcmVhZCBwcmFpc2Ug
ZnJvbSBvdGhlciBuYXRpb25zLCBpbmNsdWRpbmcgU2F1ZGkgQXJhYmlhIGFuZCBUdXJrZXksIHdo
aWNoIHN1cHBvcnQgdGhlIFN5cmlhbiBvcHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5Ccml0aXNoIFByaW1lIE1p
bmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNhaWQgdGhlIGFjdGlvbiB3YXMgJiM4
MjIwO2FuIGFwcHJvcHJpYXRlIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSBiYXJiYXJpYyBjaGVtaWNhbCB3ZWFw
b25zIGF0dGFjayBsYXVuY2hlZCBieSB0aGUgU3lyaWFuIHJlZ2ltZSwgYW5kIGlzIGludGVuZGVk
IHRvIGRldGVyIGZ1cnRoZXIgYXR0YWNrcy4mIzgyMjE7IEZyYW5jZSwgSXRhbHkgYW5kIElzcmFl
bCBhbHNvIHdlbGNvbWVkIHRoZSBzdHJpa2VzLjwvcD48cD5JbiBXYXNoaW5ndG9uLCBSZXB1Ymxp
Y2FuIGxlYWRlcnMgYXBwbGF1ZGVkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYWN0aW9ucywgZGVzcGl0ZSB0aGUg
cHJlc2lkZW50IGxhdW5jaGluZyB0aGUgc3RyaWtlIHdpdGhvdXQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBhdXRo
b3JpemF0aW9uLiBTZW5hdGUgTWFqb3JpdHkgbGVhZGVyIE1pdGNoIE1jQ29ubmVsbCBjYWxsZWQg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiAmIzgyMjA7ZW50aXJlbHkgY29ycmVjdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFkIHRoZSBhdXRob3JpdHkgdG8gZG8g
d2hhdCBoZSBkaWQsIGFuZCBJJiM4MjE3O20gZ2xhZCBoZSBkaWQgaXQsJiM4MjIxOyBNY0Nvbm5l
bGwgc2FpZC48L3A+PHA+RGVtb2NyYXRzIHdlcmUgbXV0ZWQgaW4gdGhlaXIgcmVzcG9uc2UuIFNl
bi4gRGlhbm5lIEZlaW5zdGVpbiwgUi1DYWxpZi4sIHNhaWQgdGhlIHN0cmlrZXMgd2VyZSAmIzgy
MjA7YSBsaW1pdGVkIGJ1dCBuZWNlc3NhcnkgcmVzcG9uc2UmIzgyMjE7IGFuZCBjYWxsZWQgb24g
VHJ1bXAgdG8gJiM4MjIwO2RldmVsb3AgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIHN0cmF0ZWd5IHRvIGVuZCBT
eXJpYSYjODIxNztzIGNpdmlsIHdhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBTeXJpYW4gbWlsaXRhcnkg
c2FpZCBhdCBsZWFzdCA3IHBlb3BsZSB3ZXJlIGtpbGxlZCBhbmQgc2V2ZXJhbCB3ZXJlIHdvdW5k
ZWQgaW4gdGhlIHN0cmlrZXMgb24gdGhlIGFpciBiYXNlLjwvcD48cD5UaGUgVS5TLiBhc3NhdWx0
IG1hcmtlZCBhIHN0cmlraW5nIHJldmVyc2FsIGZvciBUcnVtcCwgd2hvIHdhcm5lZCBhcyBhIGNh
bmRpZGF0ZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBVLlMuIGJlaW5nIHB1bGxlZCBpbnRvIHRoZSBTeXJpYW4gY2l2
aWwgd2FyIHRoYXQgYmVnYW4gc2l4IHllYXJzIGFnby4gQWR2aXNlcnMgc2FpZCBoZSB3YXMgbW92
ZWQgdG8gYWN0IGluIHBhcnQgYnkgdGhlIGdyaXBwaW5nIGltYWdlcyBvZiB5b3VuZyBjaGlsZHJl
biBraWxsZWQgaW4gdGhlIGF0dGFjay48L3A+PHA+VS5TLiBvZmZpY2lhbHMgd2VyZSBibGlzdGVy
aW5nIGluIHRoZWlyIGNvbmRlbW5hdGlvbiBvZiBSdXNzaWEsIHdoaWNoIGhhcyBicm9rZXJlZCBh
IDIwMTMgYWdyZWVtZW50IHdpdGggV2FzaGluZ3RvbiB0byBzdHJpcCBTeXJpYSBvZiBpdHMgY2hl
bWljYWwgd2VhcG9ucyBzdG9ja3BpbGVzLiBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgUmV4IFRpbGxlcnNv
biwgaW4gRmxvcmlkYSB3aXRoIFRydW1wLCBzYWlkIE1vc2NvdyBoYWQgZmFpbGVkIHRvIGxpdmUg
dXAgdG8gaXRzIG9ibGlnYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RWl0aGVyIFJ1c3NpYSBoYXMgYmVl
biBjb21wbGljaXQgb3IgUnVzc2lhIGhhcyBiZWVuIHNpbXBseSBpbmNvbXBldGVudCBpbiBpdHMg
YWJpbGl0eSB0byBkZWxpdmVyIG9uIGl0cyBlbmQgb2YgdGhlIGFncmVlbWVudCwmIzgyMjE7IFRp
bGxlcnNvbiBzYWlkLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYWQgYWR2b2NhdGVkIGdyZWF0ZXIgY291bnRlcnRl
cnJvcmlzbSBjb29wZXJhdGlvbiB3aXRoIFJ1c3NpYSwgQXNzYWQmIzgyMTc7cyBtb3N0IHBvd2Vy
ZnVsIG1pbGl0YXJ5IGJhY2tlci4gSnVzdCBsYXN0IHdlZWssIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiBzaWduYWxlZCB0aGUgVS5TLiB3YXMgbm8gbG9uZ2VyIGludGVyZXN0ZWQgaW4gdHJ5aW5n
IHRvIHB1c2ggQXNzYWQgZnJvbSBwb3dlciBvdmVyIGhpcyBkaXJlY3Rpb24gb2YgYSBjb25mbGlj
dCB0aGF0IGhhcyBraWxsZWQgaHVuZHJlZHMgb2YgdGhvdXNhbmRzIG9mIHBlb3BsZSBhbmQgbGVk
IHRvIHRoZSB3b3JzdCByZWZ1Z2VlIGNyaXNpcyBzaW5jZSBXb3JsZCBXYXIgSUkuPC9wPjxwPldo
aXRlIEhvdXNlIG9mZmljaWFscyBzYWlkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYWN0aW9ucyBzZW50IGEgY2xl
YXIgbWVzc2FnZSB0byBBc3NhZCwgdGhvdWdoIHRoZXkgY29udGludWVkIHRvIGF2b2lkIGV4cGxp
Y2l0bHkgY2FsbGluZyBmb3IgaGltIHRvIGxlYXZlIG9mZmljZSAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUg
cHJlc2lkZW50IGJlbGlldmVzIHRoYXQgdGhlIFN5cmlhbiBnb3Zlcm5tZW50LCB0aGUgQXNzYWQg
cmVnaW1lLCBzaG91bGQgYXQgdGhlIG1pbmltdW0gYWdyZWUgdG8gYWJpZGUgYnkgdGhlIGFncmVl
bWVudHMgdGhleSBtYWRlIHRvIG5vdCB1c2UgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucywmIzgyMjE7IHByZXNp
ZGVudGlhbCBzcG9rZXNtYW4gU2VhbiBTcGljZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VS5TLiBvZmZpY2lhbHMg
cG9ydHJheWVkIHRoZSBzdHJpa2VzIGFzIGFuIGFwcHJvcHJpYXRlLCBtZWFzdXJlZCByZXNwb25z
ZSBhbmQgc2FpZCB0aGV5IGRpZCBub3Qgc2lnbmFsIGEgYnJvYWRlciBzaGlmdCBpbiB0aGUgVHJ1
bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyBhcHByb2FjaCB0byB0aGUgU3lyaWFuIGNvbmZsaWN0
LiBCdXQgdGhlcmUgY291bGQgYmUgb3RoZXIgcHJvYmxlbXMuIFJ1c3NpYW4gbWlsaXRhcnkgcGVy
c29ubmVsIGFuZCBhaXJjcmFmdCBhcmUgZW1iZWRkZWQgd2l0aCBTeXJpYSYjODIxNztzLCBhbmQg
SXJhbmlhbiB0cm9vcHMgYW5kIHBhcmFtaWxpdGFyeSBmb3JjZXMgYXJlIGFsc28gb24gdGhlIGdy
b3VuZCBoZWxwaW5nIEFzc2FkIGZpZ2h0IHRoZSBhcnJheSBvZiBvcHBvc2l0aW9uIGdyb3VwcyBo
b3BpbmcgdG8gdG9wcGxlIGhpbS48L3A+PHA+QmVmb3JlIHRoZSBzdHJpa2VzLCBVLlMuIG1pbGl0
YXJ5IG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRoZXkgaW5mb3JtZWQgdGhlaXIgUnVzc2lhbiBjb3VudGVycGFy
dHMgb2YgdGhlIGltcGVuZGluZyBhdHRhY2suIFRoZSBnb2FsIHdhcyB0byBhdm9pZCBhbnkgYWNj
aWRlbnQgaW52b2x2aW5nIFJ1c3NpYW4gZm9yY2VzLjwvcD48cD5OZXZlcnRoZWxlc3MsIFJ1c3Np
YSYjODIxNztzIERlcHV0eSBVLk4uIGFtYmFzc2Fkb3IgVmxhZGltaXIgU2Fmcm9ua292IHdhcm5l
ZCB0aGF0IGFueSBuZWdhdGl2ZSBjb25zZXF1ZW5jZXMgZnJvbSB0aGUgc3RyaWtlcyB3b3VsZCBi
ZSBvbiB0aGUgJiM4MjIwO3Nob3VsZGVycyBvZiB0aG9zZSB3aG8gaW5pdGlhdGVkIHN1Y2ggYSBk
b3VidGZ1bCBhbmQgdHJhZ2ljIGVudGVycHJpc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgS3JlbWxpbiBz
YWlkIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbiBiZWxpZXZlcyB0aGF0IHRoZSBVLlMuIHN0cmlr
ZSBvbiBhIFN5cmlhbiBhaXIgYmFzZSBpcyBhbiAmIzgyMjA7YWdncmVzc2lvbiBhZ2FpbnN0IGEg
c292ZXJlaWduIHN0YXRlIGluIHZpb2xhdGlvbiBvZiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGxhdy4mIzgyMjE7
ICBJcmFuJiM4MjE3O3MgZm9yZWlnbiBtaW5pc3RyeSBhbHNvIGNvbmRlbW5lZCB0aGUgc3RyaWtl
IGFuZCBjYWxsZWQgaXQgYSB2aW9sYXRpb24gb2YgaW50ZXJuYXRpb25hbCBsYXcuPC9wPjxwPlNw
aWNlciBzYWlkIHRoZSBVLlMuIG5vdGlmaWVkIGl0cyBwYXJ0bmVyIGNvdW50cmllcyBpbiB0aGUg
cmVnaW9uIHByaW9yIHRvIGxhdW5jaGluZyB0aGUgc3RyaWtlcy4gVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBjYWxsZWQga2V5IGNvbmdyZXNzaW9uYWwgbGF3bWFrZXJzIGluIGJvdGggcGFydGll
cyBhZnRlciB0aGUgY3J1aXNlIG1pc3NpbGVzIHdlcmUgbGF1bmNoZWQuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4
MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gYXR0YWNrIFN5cmlhIGNhbWUgdGhyZWUtYW5kLWEtaGFsZiB5ZWFy
cyBhZnRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHRocmVhdGVuZWQgQXNzYWQgd2l0aCBtaWxp
dGFyeSBhY3Rpb24gYWZ0ZXIgYW4gZWFybGllciBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGF0dGFjayBraWxs
ZWQgaHVuZHJlZHMgb3V0c2lkZSBEYW1hc2N1cy4gT2JhbWEgaGFkIGRlY2xhcmVkIHRoZSB1c2Ug
b2Ygc3VjaCB3ZWFwb25zIGEgJiM4MjIwO3JlZCBsaW5lLiYjODIyMTsgQXQgdGhlIHRpbWUsIHNl
dmVyYWwgQW1lcmljYW4gc2hpcHMgaW4gdGhlIE1lZGl0ZXJyYW5lYW4gd2VyZSBwb2lzZWQgdG8g
bGF1bmNoIG1pc3NpbGVzLCBvbmx5IGZvciBPYmFtYSB0byBhYnJ1cHRseSBwdWxsIGJhY2sgYWZ0
ZXIga2V5IFUuUy4gYWxseSBCcml0YWluIGFuZCB0aGUgVS5TLiBDb25ncmVzcyBiYWxrZWQgYXQg
aGlzIHBsYW4uPC9wPjxwPkhlIG9wdGVkIGluc3RlYWQgZm9yIHRoZSBSdXNzaWFuLWJhY2tlZCBw
bGFuIHRoYXQgd2FzIHN1cHBvc2VkIHRvIHJlbW92ZSBhbmQgZWxpbWluYXRlIFN5cmlhJiM4MjE3
O3MgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyBzdG9ja3BpbGVzLjwvcD48cD5UaGUgd29ybGQgbGVhcm5lZCBv
ZiB0aGUgY2hlbWljYWwgYXR0YWNrIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIHdlZWsgaW4gZm9vdGFnZSB0aGF0
IHNob3dlZCBwZW9wbGUgZHlpbmcgaW4gdGhlIHN0cmVldHMgYW5kIGJvZGllcyBvZiBjaGlsZHJl
biBzdGFja2VkIGluIHBpbGVzLiBUaGUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBvdXRjcnkgZnVlbGVkIGFuIGVt
b3Rpb25hbCByZXNwb25zZSBmcm9tIFRydW1wLCB3aG8gYXBwZWFyZWQgdG8gYWJhbmRvbiBoaXMg
bXVjaC10b3V0ZWQgJiM4MjIwO0FtZXJpY2EgRmlyc3QmIzgyMjE7IHZpc2lvbiBmb3IgYSBzdGFu
Y2Ugb2YgaHVtYW5pdGFyaWFuIGludGVydmVudGlvbiwgYWtpbiB0byB0aGF0IG9mIHByZXZpb3Vz
IEFtZXJpY2FuIGxlYWRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBzaG93IG9mIGZvcmNlIGluIFN5cmlhIHJhaXNl
cyBsZWdhbCBxdWVzdGlvbnMuIEl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciB3aGF0IGF1dGhvcml0eSBUcnVt
cCBpcyByZWx5aW5nIG9uIHRvIGF0dGFjayBhbm90aGVyIGdvdmVybm1lbnQuIFdoZW4gT2JhbWEg
aW50ZXJ2ZW5lZCBpbiBMaWJ5YSBpbiAyMDExLCBoZSB1c2VkIGEgVS5OLiBTZWN1cml0eSBDb3Vu
Y2lsIG1hbmRhdGUgYW5kIE5BVE8mIzgyMTc7cyBvdmVyYWxsIGxlYWRlcnNoaXAgb2YgdGhlIG1p
c3Npb24gdG8gYXJndWUgdGhhdCBoZSBoYWQgbGVnYWwgYXV0aG9yaXR5ICYjODIxMjsgYXJndW1l
bnRzIG1hbnkgUmVwdWJsaWNhbnMgb3Bwb3NlZC4gVHJ1bXAgY2FuJiM4MjE3O3QgcmVseSBvbiBl
aXRoZXIganVzdGlmaWNhdGlvbiBoZXJlLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+
PHA+Rm9sbG93IEp1bGllIFBhY2UgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pwYWNl
REMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vanBhY2VEQzwvYT4sIFZpdmlh
biBTYWxhbWEgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Ztc2FsYW1hIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Ztc2FsYW1hPC9hPiBhbmQgTG9saXRhIEMuIEJh
bGRvciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8vdHdpdHRlci5jb208L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.