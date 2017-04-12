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U.S., Russia at ’low point’ after no breakthrough in Moscow

By Josh Lederman
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 02:21 PM | Updated: April 12, 2017 - 04:09 PM
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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, left, welcomes US Secretary of State Rex Tillerson to attend a news conference following their talks in Moscow, Russia, Wednesday, April 12, 2017. Amid a fierce dispute over Syria, the United States and Russia agreed Wednesday to work together on an international investigation of a Syrian chemical weapons attack last week. (AP Photo/Ivan Sekretarev)


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