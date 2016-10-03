U.S.-Russia relations plummet further over Syria, Ukraine

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQWxyZWFkeSB0ZXN0eSwgcmVsYXRpb25zIGJldHdlZW4gdGhlIFVuaXRl
ZCBTdGF0ZXMgYW5kIFJ1c3NpYSBwbHVtbWV0ZWQgTW9uZGF5IGFzIFdhc2hpbmd0b24gc3VzcGVu
ZGVkIGRpcGxvbWF0aWMgY29udGFjdHMgd2l0aCBNb3Njb3cgb3ZlciBmYWlsZWQgZWZmb3J0cyB0
byBlbmQgdGhlIHdhciBpbiBTeXJpYSBhbmQgUHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluIHB1dCBv
biBob2xkIGEgZGVhbCB3aXRoIHRoZSBVLlMuIG9uIGRpc3Bvc2luZyB3ZWFwb25zLWdyYWRlIHBs
dXRvbml1bS48L3A+PHA+T24gdGhlIHN1cmZhY2UsIHRoZSBzdXNwZW5zaW9ucyB3ZXJlIHVucmVs
YXRlZC4gQnV0IGJvdGggdW5kZXJzY29yZWQgZGVlcCBtaXN0cnVzdCBhbmQgcmlzaW5nIHRlbnNp
b25zIGJldHdlZW4gdGhlIGZvcm1lciBDb2xkIFdhciBmb2VzLCB3aG8gYXJlIGluY3JlYXNpbmds
eSBhdCBvZGRzIG9uIGEgbnVtYmVyIG9mIGlzc3VlcywgcGFydGljdWxhcmx5IFN5cmlhIGFuZCBV
a3JhaW5lLiBJbiB0aGUgc2hvcnQgdGVybSwgdGhlIGVuZCBvZiBkaXNjdXNzaW9ucyBvbiBTeXJp
YSBkZWFscyBhIHBvdGVudGlhbCBkZWF0aCBibG93IHRvIGVmZm9ydHMgdG8gc2xvdyB0aGUgY2l2
aWwgd2FyIGFuZCBiZWdpbiBuZWdvdGlhdGlvbnMgb24gcG9zc2libGUgZWxlY3Rpb25zIGluIHRo
ZSBjb3VudHJ5IHRoYXQgY291bGQgbWVhbiB0aGUgb3VzdGVyIG9mIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIg
QXNzYWQuPC9wPjxwPlVuZGVyc2NvcmluZyB0aGUgZGV0ZXJpb3JhdGlvbiBiZXR3ZWVuIHRoZSBV
LlMuIGFuZCBSdXNzaWEsIFB1dGluIHN1c3BlbmRlZCBhIGRlYWwgb24gcGx1dG9uaXVtIGRpc3Bv
c2FsIGhvdXJzIGJlZm9yZSB0aGUgVS5TLiBhbm5vdW5jZW1lbnQuIFRoZSB0d28gcG93ZXJzIHdp
bGwgc3RpbGwgY29udGludWUgZGlzY3Vzc2lvbnMgb24gdGhlIElyYW4gbnVjbGVhciBkZWFsLCBV
a3JhaW5lIGFuZCBvdGhlciBub24tU3lyaWEgaXNzdWVzLjwvcD48cD5UaGUgUnVzc2lhbiBGb3Jl
aWduIE1pbmlzdHJ5IHNhaWQgdGhlIFUuUy4gaGFzICYjODIyMDtkb25lIGFsbCBpdCBjb3VsZCB0
byBkZXN0cm95IHRoZSBhdG1vc3BoZXJlIGVuY291cmFnaW5nIGNvb3BlcmF0aW9uLiYjODIyMTsg
SXQgY2l0ZWQgVS5TLiBzYW5jdGlvbnMgb24gTW9zY293IG92ZXIgaXRzIGFubmV4YXRpb24gb2Yg
dGhlIENyaW1lYSByZWdpb24gb2YgVWtyYWluZSBhbmQgTkFUTyYjODIxNztzIGRlcGxveW1lbnQg
b2YgZm9yY2VzIG5lYXIgUnVzc2lhbiBib3JkZXJzLjwvcD48cD5VLlMuIG9mZmljaWFscyBzYWlk
IHRoYXQgZGVzcGl0ZSB0aGUgc3VzcGVuc2lvbiBvZiB0YWxrcyB3aXRoIFJ1c3NpYSwgdGhleSB3
b3VsZCBjb250aW51ZSB0byB3b3JrIGZvciBhIHRydWNlIGFuZCBhaWQgZGVsaXZlcmllcyB0byBT
eXJpYSBpbiBvdGhlciBnYXRoZXJpbmdzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgU3ly
aWEgU3VwcG9ydCBHcm91cCwgYSBjb2xsZWN0aW9uIG9mIG5hdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyBSdXNz
aWEuPC9wPjxwPlRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzYWlkIGl0IGRlY2lkZWQgdG8gY3V0
IG9mZiBkaXNjdXNzaW9ucyBvbiBTeXJpYSBiZWNhdXNlIFJ1c3NpYSBoYWQgbm90IGxpdmVkIHVw
IHRvIHRoZSB0ZXJtcyBvZiBsYXN0IG1vbnRoJiM4MjE3O3MgYWdyZWVtZW50IHRvIHJlc3RvcmUg
YSB0YXR0ZXJlZCBjZWFzZS1maXJlIGFuZCBlbnN1cmUgc3VzdGFpbmVkIGRlbGl2ZXJpZXMgb2Yg
aHVtYW5pdGFyaWFuIGFpZCB0byBiZXNpZWdlZCBjaXRpZXMsIHN1Y2ggYXMgQWxlcHBvLCB3aGlj
aCBoYXMgYmVlbiB1bmRlciBib21iYXJkbWVudCBmcm9tIFJ1c3NpYW4gYW5kIFN5cmlhbiBmb3Jj
ZXMuPC9wPjxwPldoaXRlIEhvdXNlIHNwb2tlc21hbiBKb3NoIEVhcm5lc3Qgc2FpZCwgJiM4MjIw
O1doYXQmIzgyMTc7cyBjbGVhciBpcyB0aGF0IHRoZXJlIGlzIG5vdGhpbmcgbW9yZSBmb3IgdGhl
IFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIFJ1c3NpYSB0byB0YWxrIGFib3V0IHdpdGggcmVnYXJkIHRvIHRy
eWluZyB0byByZWFjaCBhbiBhZ3JlZW1lbnQgdGhhdCB3b3VsZCByZWR1Y2UgdGhlIHZpb2xlbmNl
IGluc2lkZSBvZiBTeXJpYSBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRyYWdpYy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGlzIGlzIG5vdCBhIGRlY2lzaW9uIHRoYXQgd2FzIHRha2VuIGxpZ2h0bHksJiM4MjIx
OyBTdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IHNwb2tlc21hbiBKb2huIEtpcmJ5IHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1l
bnQuICAmIzgyMjA7VW5mb3J0dW5hdGVseSwgUnVzc2lhIGZhaWxlZCB0byBsaXZlIHVwIHRvIGl0
cyBvd24gY29tbWl0bWVudHMgLi4uIGFuZCB3YXMgYWxzbyBlaXRoZXIgdW53aWxsaW5nIG9yIHVu
YWJsZSB0byBlbnN1cmUgU3lyaWFuIHJlZ2ltZSBhZGhlcmVuY2UgdG8gdGhlIGFycmFuZ2VtZW50
cyB0byB3aGljaCBNb3Njb3cgYWdyZWVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWVhbndoaWxlIE1vbmRheSwg
QWRoYW0gU2FobG91bCBvZiB0aGUgVS5TLi1iYXNlZCBTeXJpYW4gQW1lcmljYW4gTWVkaWNhbCBT
b2NpZXR5LCB3aGljaCBzdXBwb3J0cyB2YXJpb3VzIGhvc3BpdGFscyBpbiByZWJlbC1oZWxkIGFy
ZWFzLCBzYWlkIGEgYnVua2VyLWJ1c3RpbmcgYm9tYiBnb3VnZWQgb3V0IGEgMTAtJiM4MjMyO21l
dGVyLWRlZXAgY3JhdGVyIHdoZXJlIGl0IGxhbmRlZCBuZWFyIHRoZSBlbnRyYW5jZSBvZiBvbmUg
b2YgdGhlIGxhcmdlc3QgZW1lcmdlbmN5IGhvc3BpdGFscyBpbiB0aGUgcmViZWwtaGVsZCBwYXJ0
IG9mIEFsZXBwby4gVGhpcyBpcyB0aGUgdGhpcmQgdGltZSB0aGUgaG9zcGl0YWwgaGFzIGJlZW4g
aGl0IGluIGEgd2VlaywgaW5jbHVkaW5nIG9uY2Ugd2l0aCBzZXZlcmFsIGJvbWJzLiBUaGlzIHRp
bWUsIHRoZSBhdHRhY2sgcmVuZGVyZWQgaXQgJiM4MjIwO25vdCBzYWx2YWdlYWJsZSwmIzgyMjE7
IHNhaWQgU2FobG91bC48L3A+PHA+U2FobG91bCBzYWlkIGF0IGxlYXN0IHRocmVlIG1haW50ZW5h
bmNlIHN0YWZmIHdlcmUga2lsbGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.