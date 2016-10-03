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U.S.-Russia relations plummet further over Syria, Ukraine

By Matthew Lee
Associated Press

Published: October 3, 2016 - 08:01 PM
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In this Sept. 22 photo, Secretary of State John Kerry speaks in New York. The State Department says the U.S. is suspending bilateral contacts with Russia over Syria. That comes after last week's threat by Kerry to suspend contacts amid new attacks on the city of Aleppo. (AP Photo/Jason DeCrow)


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