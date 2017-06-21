U.S. says China needs to exert ‘much greater pressure’ on North Korea

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBDaGlu
YSBoYXMgYSByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0byBleGVydCBtdWNoIGdyZWF0ZXIgcHJlc3N1cmUgb24g
Tm9ydGggS29yZWEgdG8gcHJldmVudCBlc2NhbGF0aW5nIHRlbnNpb25zIHdpdGggYSBnb3Zlcm5t
ZW50IHRoYXQgaWdub3JlcyB0aGUgbGF3IGFuZCAmIzgyMjA7cHJvdm9rZXMgYW5kIHByb3Zva2Vz
IGFuZCBwcm92b2tlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlUuUy4gZGlwbG9tYXRpYyBhbmQgZGVmZW5zZSBj
aGllZnMgbWV0IHRoZWlyIENoaW5lc2UgY291bnRlcnBhcnRzIGZvciBzZWN1cml0eSB0YWxrcyBh
bmQgcHVzaGVkIENoaW5hIHRvIHJlaW4gaW4gY29tcGFuaWVzIHRoYXQgYWxsZWdlZGx5IGRlYWwg
d2l0aCBpdHMgd2F5d2FyZCBhbGx5IE5vcnRoIEtvcmVhIGluIHZpb2xhdGlvbiBvZiBVLk4uIHNh
bmN0aW9ucy48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIGJlZW4gY291bnRpbmcgb24gQ2hpbmEgdG8gdXNlIGl0
cyBlY29ub21pYyBsZXZlcmFnZSB3aXRoIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IG9mIE5vcnRoIEtvcmVhbiBs
ZWFkZXIgS2ltIEpvbmcgVW4gYXMgQW1lcmljYW4gY29uY2VybiBncm93cyBvdmVyIHRoZSBOb3J0
aCYjODIxNztzIGFjY2VsZXJhdGlvbiB0b3dhcmQgaGF2aW5nIGEgbnVjbGVhciBtaXNzaWxlIHRo
YXQgY2FuIHN0cmlrZSB0aGUgVS5TLiBtYWlubGFuZC48L3A+PHA+VHJ1bXAgdHdlZXRlZCBhaGVh
ZCBvZiBXZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyB0YWxrcyB0aGF0IEJlaWppbmcmIzgyMTc7cyBlZmZvcnRz
IHRvIHN3YXkgUHlvbmd5YW5nIHdlcmVuJiM4MjE3O3Qgd29ya2luZy48L3A+PHA+VGhhdCBjb21t
ZW50IGNhbWUgYW1pZCBvdXRyYWdlIGluIFdhc2hpbmd0b24gb3ZlciB0aGUgZGVhdGggb2YgT3R0
byBXYXJtYmllciBkYXlzIGFmdGVyIHRoZSBjb21hdG9zZSBPaGlvIHN0dWRlbnQgd2FzIHJlbGVh
c2VkIGZyb20gaW1wcmlzb25tZW50IGluIE5vcnRoIEtvcmVhLjwvcD48cD5EZWZlbnNlIFNlY3Jl
dGFyeSBKaW0gTWF0dGlzIHNhaWQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21tZW50YXJ5ICYjODIyMDtyZXBy
ZXNlbnRzIHRoZSBBbWVyaWNhbiBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyB2aWV3IG9mIE5vcnRoIEtvcmVhIHJp
Z2h0IG5vdy4gV2Ugc2VlIGEgeW91bmcgbWFuIGdvIG92ZXIgdGhlcmUgaGVhbHRoeSBhbmQgd2l0
aCBhIG1pbm9yIGFjdCBvZiBtaXNjaGllZiYjODIyMTsgYW5kIGNvbWUgaG9tZSBvbiB0aGUgdmVy
Z2Ugb2YgZGVhdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IHlvdSBhcmUgc2VlaW5nLCBJIHRoaW5rLCBp
cyB0aGUgQW1lcmljYW4gcGVvcGxlJiM4MjE3O3MgZnJ1c3RyYXRpb24gd2l0aCB0aGUgcmVnaW1l
IHRoYXQgcHJvdm9rZXMgYW5kIHByb3Zva2VzIGFuZCBwcm92b2tlcyBhbmQgYmFzaWNhbGx5IHBs
YXlzIG91dHNpZGUgcnVsZXMsIHBsYXlzIGZhc3QgYW5kIGxvb3NlIHdpdGggdGhlIHRydXRoLCYj
ODIyMTsgTWF0dGlzIHRvbGQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UuPC9wPjxwPkF0IHRoZSB0YWxrcywg
TWF0dGlzIGFuZCBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgUmV4IFRpbGxlcnNvbiBob3N0ZWQgQ2hpbmVz
ZSBmb3JlaWduIHBvbGljeSBjaGllZiBZYW5nIEppZWNoaSBhbmQgR2VuLiBGYW5nIEZlbmdodWks
IGNoaWVmIG9mIHRoZSBQZW9wbGUmIzgyMTc7cyBMaWJlcmF0aW9uIEFybXkmIzgyMTc7cyBqb2lu
dCBzdGFmZiBkZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5UaGVpciBtZWV0aW5nIHRvb2sgcGxhY2UgYWdhaW5z
dCBhIGJhY2tkcm9wIG9mIGhpZ2ggdGVuc2lvbnMgb24gdGhlIGRpdmlkZWQgS29yZWFuIFBlbmlu
c3VsYS4gT24gVHVlc2RheSwgdGhlIFUuUy4gZmxldyB0d28gc3VwZXJzb25pYyBCLTFCIGJvbWJl
cnMgdGhlcmUgaW4gYSBzaG93IG9mIGZvcmNlLiBTb3V0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIERlZmVuc2Ug
TWluaXN0cnkgc2FpZCB0aGUgYm9tYmVycyBlbmdhZ2VkIGluIHJvdXRpbmUgZXhlcmNpc2VzIHdp
dGggaXRzIGZpZ2h0ZXIgamV0cyBhaW1lZCBhdCBkZXRlcnJpbmcgdGhlIE5vcnRoLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7Q2hpbmEgdW5kZXJzdGFuZHMgdGhhdCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyByZWdhcmRzIE5v
cnRoIEtvcmVhIGFzIG91ciB0b3Agc2VjdXJpdHkgdGhyZWF0LCYjODIyMTsgVGlsbGVyc29uIHNh
aWQuICYjODIyMDtXZSByZWl0ZXJhdGVkIHRvIENoaW5hIHRoYXQgaXQgaGFzIGEgZGlwbG9tYXRp
YyByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0byBleGVydCBtdWNoIGdyZWF0ZXIgZWNvbm9taWMgYW5kIGRpcGxv
bWF0aWMgcHJlc3N1cmUgb24gdGhlIHJlZ2ltZSBpZiB0aGV5IHdhbnQgdG8gcHJldmVudCBmdXJ0
aGVyIGVzY2FsYXRpb24gaW4gdGhlIHJlZ2lvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiBjYWxs
ZWQgZm9yIGluY3JlYXNlZCBlZmZvcnRzIHRvIGN1cnRhaWwgdGhlIE5vcnRoJiM4MjE3O3MgaWxs
aWNpdCBzdHJlYW1zIG9mIHJldmVudWUgdGhhdCBhbGxlZ2VkbHkgaGVscCBmdW5kIGl0cyBudWNs
ZWFyIHdlYXBvbiBhbmQgbWlzc2lsZSBwcm9ncmFtcy48L3A+PHA+SGUgc2FpZCB0aGUgdHdvIHNp
ZGVzIGFncmVlZCBvbiB0aGUgbmVlZCBmb3IgY29tcGFuaWVzIG5vdCB0byBkZWFsIHdpdGggTm9y
dGggS29yZWEgaW4gdmlvbGF0aW9uIG9mIFUuTi4gc2FuY3Rpb25zLCBidXQgZGlkIG5vdCBzcGVj
aWZ5IGFueSBwYXJ0aWN1bGFyIGFjdGlvbiBDaGluYSB3YXMgcHJvbWlzaW5nIHRvIHRha2UuPC9w
PjxwPk1hdHRpcyBzYWlkIENoaW5hICYjODIyMDtjb250aW51ZXMgdG8gd29yayB0aGVzZSBpc3N1
ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3J0aCBLb3JlYSBjb25kdWN0cyBhYm91dCA5MCBwZXJjZW50IG9m
IGl0cyB0cmFkZSB0aHJvdWdoIENoaW5hLCB3aGljaCBtYWludGFpbnMgdGhhdCBpdCBpbXBsZW1l
bnRzIHRoZSBVLk4uIHNhbmN0aW9ucyBwcm9wZXJseS48L3A+PHA+Q2hpbmVzZSBvZmZpY2lhbHMg
d2VyZSBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgYXZhaWxhYmxlIGZvciBjb21tZW50IGFmdGVyIHRoZSB0YWxr
cy4gQmVmb3JlaGFuZCwgQ2hpbmEgc2FpZCBpdCB3YXMgaG9waW5nIGZvciAmIzgyMjA7cG9zaXRp
dmUgb3V0Y29tZXMmIzgyMjE7IGZyb20gV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgZGlhbG9ndWUuIEl0IGhh
ZCBsb25nIHB1c2hlZCBmb3IgYSByZXN1bXB0aW9uIG9mIFUuUy4gbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGgg
Tm9ydGggS29yZWEsIHdoaWNoIGN1cnJlbnRseSBhcHBlYXJzIGEgcmVtb3RlIHByb3NwZWN0Ljwv
cD48cD5UaGUgdGFsa3MgYWxzbyBjb3ZlcmVkIHRoZSBTb3V0aCBDaGluYSBTZWEsIHdoZXJlIEJl
aWppbmcmIzgyMTc7cyBpc2xhbmQtYnVpbGRpbmcgYW5kIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBwb3NzaWJs
ZSBtaWxpdGFyeSBmYWNpbGl0aWVzIGhhdmUgcmF0dGxlZCBuZWlnaGJvcnMgYW5kIGNhdXNlZCB0
ZW5zaW9uIHdpdGggV2FzaGluZ3Rvbi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.