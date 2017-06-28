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Executive order

U.S. sets new visa rules for six mainly Muslim nations, refugees

By Matthew Lee
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 12:58 PM
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In this Feb. 5 photo, Abdullah Alghazali (right) hugs his 13-year-old son Ali Abdullah Alghazali after the Yemeni boy stepped out of an arrival entrance at John F. Kennedy International Airport in New York. U.S. Customs and Border Protection officers will be key players in putting President Donald Trump's revised travel ban into effect on Thursday affecting visitors from six mostly Muslim countries: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen. (AP Photo/Alexander F. Yuan)


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