U.S. suspends enforcement of travel ban; Trump bashes judge

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIGdvdmVybm1lbnQgb24gU2F0dXJkYXkgc3VzcGVuZGVkIGVuZm9y
Y2VtZW50IG9mIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZWZ1Z2VlIGFuZCBpbW1p
Z3JhdGlvbiBiYW4gYW5kIHNjdXJyaWVkIHRvIGFwcGVhbCBhIGp1ZGdlJiM4MjE3O3Mgb3JkZXIs
IHBsdW5naW5nIHRoZSBuZXcgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaW50byBhIGNyaXNpcyB0aGF0IGhhcyBj
aGFsbGVuZ2VkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYXV0aG9yaXR5ICYjODIxMjsgYW5kIGFiaWxpdHkgdG8g
ZnVsZmlsbCBjYW1wYWlnbiBwcm9taXNlcy48L3A+PHA+VGhlIHN0YW5kLWRvd24sIGEgZGF5IGFm
dGVyIGEgZmVkZXJhbCBqdWRnZSBpbiBXYXNoaW5ndG9uIHN0YXRlIHRlbXBvcmFyaWx5IGJsb2Nr
ZWQgdGhlIGJhbiwgbWFya2VkIGFuIGV4dHJhb3JkaW5hcnkgc2V0YmFjayBmb3IgdGhlIFdoaXRl
IEhvdXNlLiBPbmx5IGEgd2VlayBhZ28sIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFkIGFjdGVkIHRvIHN1c3Bl
bmQgQW1lcmljYSYjODIxNztzIHJlZnVnZWUgcHJvZ3JhbSBhbmQgaGFsdCBpbW1pZ3JhdGlvbiB0
byB0aGUgVS5TLiBmcm9tIHNldmVuIE11c2xpbS1tYWpvcml0eSBjb3VudHJpZXMgdGhhdCB0aGUg
Z292ZXJubWVudCBzYWlkIHJhaXNlIHRlcnJvcmlzbSBjb25jZXJucy48L3A+PHA+QXMgdGhlIFdo
aXRlIEhvdXNlIHdvcmtlZCB0byByZWluc3RhdGUgdGhlIGJhbiwgVHJ1bXAgbW9ja2VkIFUuUy4g
RGlzdHJpY3QgSnVkZ2UgSmFtZXMgUm9iYXJ0LCBhcHBvaW50ZWQgYnkgUHJlc2lkZW50IEdlb3Jn
ZSBXLiBCdXNoLCBhcyBhICYjODIyMDtzby1jYWxsZWQganVkZ2UmIzgyMjE7IHdob3NlICYjODIy
MDtyaWRpY3Vsb3VzJiM4MjIxOyBydWxpbmcgJiM4MjIwO3dpbGwgYmUgb3ZlcnR1cm5lZC4mIzgy
MjE7IEhlIGFkZGVkIGluIGEgc3Vic2VxdWVudCB0d2VldDogJiM4MjIwO0JlY2F1c2UgdGhlIGJh
biB3YXMgbGlmdGVkIGJ5IGEganVkZ2UsIG1hbnkgdmVyeSBiYWQgYW5kIGRhbmdlcm91cyBwZW9w
bGUgbWF5IGJlIHBvdXJpbmcgaW50byBvdXIgY291bnRyeS4gQSB0ZXJyaWJsZSBkZWNpc2lvbi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0IGF0dGFjayByZWNhbGxlZCBoaXMgZGlh
dHJpYmVzIGR1cmluZyB0aGUgY2FtcGFpZ24gYWdhaW5zdCBhIGZlZGVyYWwganVkZ2Ugb2YgTWV4
aWNhbiBoZXJpdGFnZSB3aG8gd2FzIG92ZXJzZWVpbmcgYSBUcnVtcCBVbml2ZXJzaXR5IGNhc2Uu
IEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBsYXd5ZXJzIGNvdWxkIGJlIGNhbGxlZCB1cG9uIHRvIGFuc3dl
ciBmb3IgaGlzIHdvcmRzIGFzIHRoZSB0cmF2ZWwgYmFuIGNhc2UgcmVhY2hlcyB0aGUgOXRoIFUu
Uy4gQ2lyY3VpdCBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzLjwvcD48cD5UaGUgb3JkZXIgaGFkIGNhdXNlZCB1
bmVuZGluZyBjb25mdXNpb24gZm9yIG1hbnkgZm9yZWlnbmVycyB0cnlpbmcgdG8gcmVhY2ggdGhl
IFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIHByb21wdGVkIHByb3Rlc3RzIGFjcm9zcyB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRl
cyBhbmQgbGVkIHRvIG11bHRpcGxlIGNvdXJ0IGNoYWxsZW5nZXMuIERlbW9uc3RyYXRpb25zIHRv
b2sgcGxhY2Ugb3V0c2lkZSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIGluIE5ldyBZb3JrIGFuZCBlbHNld2hl
cmUuIE9uZSB3YXMgcGxhbm5lZCBsYXRlciBTYXR1cmRheSBuZWFyIHRoZSBlc3RhdGUgaW4gUGFs
bSBCZWFjaCwgRmxvcmlkYSwgd2hlcmUgVHJ1bXAgd2FzIHNwZW5kaW5nIHRoZSB3ZWVrZW5kIGFu
ZCB3aGVyZSB0aGUgQW1lcmljYW4gUmVkIENyb3NzIHNjaGVkdWxlZCBpdHMgYW5udWFsIGZ1bmRy
YWlzaW5nIGdhbGEuPC9wPjxwPlJvYmFydCYjODIxNztzIHJ1bGluZywgd2hpY2ggdGhlIEp1c3Rp
Y2UgRGVwYXJ0bWVudCBwcm9taXNlZCB0byBjaGFsbGVuZ2UsIGxlZCBmZWRlcmFsIGFnZW5jaWVz
IHRvIHVud2luZCBlbmZvcmNlbWVudCBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlci48
L3A+PHA+VGhlIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQsIGFmdGVyIGluaXRpYWxseSBzYXlpbmcgdGhhdCBh
cyBtYW55IGFzIDYwLDAwMCBmb3JlaWduZXJzIGZyb20gSXJhcSwgU3lyaWEsIElyYW4sIFN1ZGFu
LCBMaWJ5YSwgU29tYWxpYSBvciBZZW1lbiBoYWQgdGhlaXIgdmlzYXMgY2FuY2VsZWQsIHJldmVy
c2VkIGNvdXJzZSBvbiBTYXR1cmRheSBhbmQgc2FpZCB0aGV5IGNvdWxkIHRyYXZlbCB0byB0aGUg
VS5TLiBpZiB0aGV5IGhhZCBhIHZhbGlkIHZpc2EuPC9wPjxwPlRoZSBkZXBhcnRtZW50IG9uIFNh
dHVyZGF5IGFkdmlzZWQgcmVmdWdlZSBhaWQgYWdlbmNpZXMgdGhhdCByZWZ1Z2VlcyBzZXQgdG8g
dHJhdmVsIGJlZm9yZSBUcnVtcCBzaWduZWQgaGlzIG9yZGVyIHdpbGwgbm93IGJlIGFsbG93ZWQg
aW50byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gQSBTdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IG9mZmljaWFsIHNhaWQg
aW4gYW4gZW1haWwgb2J0YWluZWQgYnkgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCB0aGUgZ292
ZXJubWVudCB3YXMgJiM4MjIwO2ZvY3VzaW5nIG9uIGJvb2tpbmcgcmVmdWdlZSB0cmF2ZWwmIzgy
MjE7IHRocm91Z2ggRmViLiAxNyBhbmQgd29ya2luZyB0byBoYXZlIGFycml2YWxzIHJlc3VtZSBh
cyBzb29uIGFzIE1vbmRheS48L3A+PHA+VGhlIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5IERlcGFydG1lbnQg
bm8gbG9uZ2VyIHdhcyBkaXJlY3RpbmcgYWlybGluZXMgdG8gcHJldmVudCB2aXNhLWhvbGRlcnMg
YWZmZWN0ZWQgYnkgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBvcmRlciBmcm9tIGJvYXJkaW5nIFUuUy4tYm91bmQg
cGxhbmVzLiBUaGUgYWdlbmN5IHNhaWQgaXQgaGFkICYjODIyMDtzdXNwZW5kZWQgYW55IGFuZCBh
bGwgYWN0aW9ucyYjODIyMTsgcmVsYXRlZCB0byBwdXR0aW5nIGluIHBsYWNlIFRydW1wJiM4MjE3
O3Mgb3JkZXIsIHdoaWNoIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhcmd1ZWQgd2FzICYjODIyMDtpbnRlbmRl
ZCB0byBwcm90ZWN0IHRoZSBob21lbGFuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFy
dG1lbnQgd2FzIGV4cGVjdGVkIHRvIGFzayB0aGUgOXRoIENpcmN1aXQgdG8gc2V0IHNpZGUgUm9i
YXJ0JiM4MjE3O3MgcnVsaW5nIHNvIHRoZSBiYW4gY291bGQgZ28gYmFjayBpbnRvIGVmZmVjdC48
L3A+PHA+VHJ1bXAgbWFkZSBjbGVhciB3aGF0IGhlIHRob3VnaHQgb2YgUm9iYXJ0JiM4MjE3O3Mg
YWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG9waW5pb24gb2YgdGhpcyBzby1jYWxsZWQganVkZ2Us
IHdoaWNoIGVzc2VudGlhbGx5IHRha2VzIGxhdy1lbmZvcmNlbWVudCBhd2F5IGZyb20gb3VyIGNv
dW50cnksIGlzIHJpZGljdWxvdXMgYW5kIHdpbGwgYmUgb3ZlcnR1cm5lZCwmIzgyMjE7IFRydW1w
IHR3ZWV0ZWQuICYjODIyMDtXaGVuIGEgY291bnRyeSBpcyBubyBsb25nZXIgYWJsZSB0byBzYXkg
d2hvIGNhbiBhbmQgd2hvIGNhbm5vdCBjb21lIGluICZhbXA7IG91dCwgZXNwZWNpYWxseSBmb3Ig
cmVhc29ucyBvZiBzYWZldHkgJmFtcDsgc2VjdXJpdHkgLSBiaWcgdHJvdWJsZSEmIzgyMjE7PC9w
PjxwPkFmdGVyIGEgcGF1c2Ugb2Ygc2V2ZXJhbCBob3VycywgdGhlIHByZXNpZGVudCByZXR1cm5l
ZCB0byBUd2l0dGVyOiAmIzgyMjA7V2hhdCBpcyBvdXIgY291bnRyeSBjb21pbmcgdG8gd2hlbiBh
IGp1ZGdlIGNhbiBoYWx0IGEgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgdHJhdmVsIGJhbiBhbmQgYW55b25l
LCBldmVuIHdpdGggYmFkIGludGVudGlvbnMsIGNhbiBjb21lIGludG8gVS5TLj8mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlNlbi4gUGF0cmljayBMZWFoeSwgRC1WdC4sIGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBTZW5hdGUgSnVk
aWNpYXJ5IENvbW1pdHRlZSwgY3JpdGljaXplZCBUcnVtcCBmb3IgJiM4MjIwO2F0dGVtcHRpbmcg
dG8gYnVsbHkgYW5kIGRpc3BhcmFnZSB5ZXQgYW5vdGhlciBmZWRlcmFsIGp1ZGdlJiM4MjIxOyBh
bmQgc2FpZCBoZSBzZWVtZWQgJiM4MjIwO2ludGVudCBvbiBwcmVjaXBpdGF0aW5nIGEgY29uc3Rp
dHV0aW9uYWwgY3Jpc2lzLiYjODIyMTsgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByaGV0b3JpYyBhbHNvIGNvdWxk
IHB1dCBnb3Zlcm5tZW50IGxhd3llcnMgZGVmZW5kaW5nIGhpcyBvcmRlciBpbiBhIHRvdWdoIHNw
b3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtFaXRoZXIgdGhleSBoYXZlIHRvIGRlZmVuZCB0aGUgc3RhdGVtZW50
cyB0aGF0IEp1ZGdlIFJvYmFydCBpcyBhICYjODIxNjtzby1jYWxsZWQganVkZ2UsJiM4MjE3OyB3
aGljaCB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgZG8sIG9yIHRoZXkgaGF2ZSB0byBkaXN0YW5jZSB0aGVtc2Vs
dmVzIGZyb20gdGhlIHByZXNpZGVudCwgd2hvIGlzIHRoZWlyIGJvc3MsJiM4MjIxOyBzYWlkIFVu
aXZlcnNpdHkgb2YgUGl0dHNidXJnaCBsYXcgcHJvZmVzc29yIEFydGh1ciBIZWxsbWFuLjwvcD48
cD5XaXRoIGxlZ2FsIGNoYWxsZW5nZXMgcGVuZGluZywgdHdvIHByb21pbmVudCBNaWRkbGUgRWFz
dGVybiBhaXIgY2FycmllcnMgYW5ub3VuY2VkIHRoZXkgd291bGQgcmVzdW1lIGNhcnJ5aW5nIHBh
c3NlbmdlcnMgZnJvbSB0aGUgc2V2ZW4gYWZmZWN0ZWQgY291bnRyaWVzLiBRYXRhciBBaXJ3YXlz
IGFuZCBFdGloYWQgQWlyd2F5cywgbmF0aW9uYWwgY2FycmllciBvZiB0aGUgVW5pdGVkIEFyYWIg
RW1pcmF0ZXMsIHNhaWQgVS5TLi1ib3VuZCB0cmF2ZWxlcnMgZnJvbSB0aG9zZSBjb3VudHJpZXMg
d2l0aCB2YWxpZCB2aXNhcyB3b3VsZCBiZSBhbGxvd2VkIHRvIGJvYXJkLjwvcD48cD5JbiBFZ3lw
dCwgQ2Fpcm8gYWlycG9ydCBhbmQgYWlybGluZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCB0aGV5IGhhdmUgcmVj
ZWl2ZWQgaW5zdHJ1Y3Rpb25zIGZyb20gdGhlIFUuUy4gQ3VzdG9tcyBhbmQgQm9yZGVyIFByb3Rl
Y3Rpb24gdG8gc3VzcGVuZCBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIu
PC9wPjxwPkdvdmVybm1lbnQtYmFja2VkIFFhdGFyIEFpcndheXMgaXMgb25lIG9mIGEgZmV3IE1p
ZGVhc3QgYWlybGluZXMgb3BlcmF0aW5nIGRpcmVjdCBkYWlseSBmbGlnaHRzIHRvIG11bHRpcGxl
IEFtZXJpY2FuIGNpdGllcy4gSXRzIFUuUy4gZGVzdGluYXRpb25zIGZyb20gaXRzIERvaGEgaHVi
IGluY2x1ZGUgTmV3IFlvcmssIENoaWNhZ28sIExvcyBBbmdlbGVzLCBNaWFtaSBhbmQgV2FzaGlu
Z3Rvbi48L3A+PHA+QXQgTmV3IFlvcmsmIzgyMTc7cyBKb2huIEYuIEtlbm5lZHkgSW50ZXJuYXRp
b25hbCBBaXJwb3J0LCB2b2x1bnRlZXIgbGF3eWVyIFJlbmVlIFBhcmFkaXMgc2FpZCBtb3N0IG9m
IHRoZSBmbGlnaHRzIGludm9sdmluZyBwYXNzZW5nZXJzIGZyb20gdGhlIGFmZmVjdGVkIGNvdW50
cmllcyB3ZXJlIHRvIGFycml2ZSBsYXRlciBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueWJvZHkg
d2hvIGNvbWVzIGhlcmUgb24gYSB2aXNhIGlzIHN1cHBvc2VkIHRvIGJlIGFsbG93ZWQgaW4sIHNv
IHdlIHdvdWxkIGFudGljaXBhdGUgdGhhdCBzb21lYm9keSB3aG8gaXMgaW4gdGhlIGFpciB3b3Vs
ZCBiZSBhYmxlIHRvIGxhbmQgYW5kIGVudGVyLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtPZiBj
b3Vyc2UsIGFzIHdpdGggZXZlcnl0aGluZyB0aGlzIHdlZWssIGl0IHJlbWFpbnMgdG8gYmUgc2Vl
biB3aGF0IGhhcHBlbnMgb24gdGhlIGdyb3VuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBleGVjdXRpdmUg
b3JkZXIgaGFzIGNhdXNlZCBjaGFvcyB3aXRoaW4gdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIHRoZSBjb3Vy
dHMuIFRydW1wIGZpcmVkIFNhbGx5IFlhdGVzLCBhbiBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBob2xk
b3ZlciB3aG8gd2FzIHNlcnZpbmcgYXMgYWN0aW5nIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwsIGFmdGVyIHNo
ZSBzYWlkIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgd291bGQgbm90IGVuZm9yY2UgaXQuIEluIFdh
c2hpbmd0b24gb24gU2F0dXJkYXksIGRlbW9uc3RyYXRvcnMgY2hhbnRpbmcgJiM4MjIwO05vIGhh
dGUsIE5vIGZlYXIsIFJlZnVnZWVzIGFyZSB3ZWxjb21lIGhlcmUmIzgyMjE7IHdhbGtlZCBmcm9t
IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBkb3duIFBlbm5zeWx2YW5pYSBBdmVudWUuPC9wPjxwPkhlYXJpbmdz
IGhhdmUgYWxzbyBiZWVuIGhlbGQgaW4gY291cnQgY2hhbGxlbmdlcyBuYXRpb253aWRlLjwvcD48
cD5JbiBhcmd1bWVudHMgdG8gdGhlIGNvdXJ0LCBXYXNoaW5ndG9uIHN0YXRlIGFuZCBNaW5uZXNv
dGEgc2FpZCB0aGUgdGVtcG9yYXJ5IGJhbiBhbmQgdGhlIGdsb2JhbCBzdXNwZW5zaW9uIG9mIHRo
ZSBVLlMuIHJlZnVnZWUgcHJvZ3JhbSBoYXJtZWQgcmVzaWRlbnRzIGFuZCBlZmZlY3RpdmVseSBt
YW5kYXRlZCBkaXNjcmltaW5hdGlvbi48L3A+PHA+RmVkZXJhbCBhdHRvcm5leXMgaGFkIGFyZ3Vl
ZCB0aGF0IENvbmdyZXNzIGdhdmUgdGhlIHByZXNpZGVudCBhdXRob3JpdHkgdG8gbWFrZSBkZWNp
c2lvbnMgb24gbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYW5kIGltbWlncmFudCBlbnRyeS48L3A+PHA+QnV0
IGluIGhpcyB3cml0dGVuIG9yZGVyIEZyaWRheSwgUm9iYXJ0IHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBub3Qg
dGhlIGNvdXJ0JiM4MjE3O3Mgam9iIHRvICYjODIyMDtjcmVhdGUgcG9saWN5IG9yIGp1ZGdlIHRo
ZSB3aXNkb20gb2YgYW55IHBhcnRpY3VsYXIgcG9saWN5IHByb21vdGVkIGJ5IHRoZSBvdGhlciB0
d28gYnJhbmNoZXMsJiM4MjIxOyBidXQgcmF0aGVyLCB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCBhbiBhY3Rp
b24gdGFrZW4gYnkgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgJiM4MjIwO2NvbXBvcnRzIHdpdGggb3VyIGNvdW50
cnkmIzgyMTc7cyBsYXdzLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.