U.S. to seek more security on international flights

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5IERlcGFydG1lbnQgaXMgZGVtYW5k
aW5nIHRoYXQgYWlybGluZXMgYXJvdW5kIHRoZSB3b3JsZCBzdGVwIHVwIHNlY3VyaXR5IG1lYXN1
cmVzIGZvciBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGZsaWdodHMgYm91bmQgZm9yIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVz
IG9yIGZhY2UgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIGEgdG90YWwgZWxlY3Ryb25pY3MgYmFuIGZvciBw
bGFuZXMuPC9wPjxwPkNvbXBsaWFuY2Ugd2l0aCB0aGUgbmV3IHJ1bGVzIGNvdWxkIGxlYWQgdG8g
dGhlIGxpZnRpbmcgb2YgYSBiYW4gb24gbGFwdG9wcyBhbmQgb3RoZXIgbGFyZ2UgZWxlY3Ryb25p
Y3MgYWxyZWFkeSBpbiBwbGFjZSBmb3IgYWlybGluZXMgZmx5aW5nIHRvIHRoZSBVbml0ZWQgU3Rh
dGVzIGZyb20gMTAgYWlycG9ydHMgaW4gdGhlIE1pZGRsZSBFYXN0IGFuZCBBZnJpY2EuIEl0IGNv
dWxkIGFsc28gc3RhdmUgb2ZmIGEgbXVjaC1kaXNjdXNzZWQgZXhwYW5zaW9uIG9mIHRoZSBiYW4g
dG8gZmxpZ2h0cyBmcm9tIEV1cm9wZS48L3A+PHA+SG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgU2VjcmV0YXJ5
IEpvaG4gS2VsbHkgYW5ub3VuY2VkIHRoZSByb2xsb3V0IG9mIHRoZSBuZXcgcnVsZXMgV2VkbmVz
ZGF5LjwvcD48cD5UaGUgY2hhbmdlcyB3aWxsIGJlIHBoYXNlZCBpbiBvdmVyIHRpbWUgYW5kIGlu
Y2x1ZGUgZW5oYW5jZWQgcGFzc2VuZ2VyIHZldHRpbmcsIGV4cGxvc2l2ZXMgZGV0ZWN0aW9uIGFu
ZCBlZmZvcnRzIHRvIHJvb3Qgb3V0IGluc2lkZXIgdGhyZWF0cyB0byBhaXJsaW5lcy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1NlY3VyaXR5IGlzIG15IE5vLiAxIGNvbmNlcm4sJiM4MjIxOyBLZWxseSBzYWlkIGR1
cmluZyBhIHNwZWVjaCBhdCB0aGUgQ2VudGVyIGZvciBhIE5ldyBBbWVyaWNhbiBTZWN1cml0eS4g
JiM4MjIwO091ciBlbmVtaWVzIGFyZSBhZGFwdGl2ZSBhbmQgd2UgaGF2ZSB0byBhZGFwdCBhcyB3
ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2VsbHkgc2FpZCB0aGUgY2hhbmdlcyB3aWxsIGJlICYjODIyMDtz
ZWVuIGFuZCB1bnNlZW4mIzgyMjE7IGFuZCB3aWxsIGJlIHBoYXNlZCBpbiBvdmVyIHRoZSBjb21p
bmcgd2Vla3MgYW5kIG1vbnRocy48L3A+PHA+SGUgc2FpZCBhaXJsaW5lcyB0aGF0IGRvbiYjODIx
Nzt0IGNvbXBseSBvciBhcmUgc2xvdyB0byBlbmZvcmNlIHRoZSBuZXcgc3RhbmRhcmRzIGNvdWxk
IGJlIGZvcmNlZCB0byBiYXIgbGFyZ2UgZWxlY3Ryb25pY3MgaW4gYm90aCBjYXJyeS1vbiBhbmQg
Y2hlY2tlZCBsdWdnYWdlLiBUaGV5IGNvdWxkIGFsc28gbG9zZSBwZXJtaXNzaW9uIHRvIGZseSBp
bnRvIHRoZSBVLlMuIEhlIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBjb25maWRlbnQgdGhhdCBhaXJsaW5lcyB3
aWxsIGNvb3BlcmF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGN1cnJlbnQgYmFuLCB3aXRoIGFmZmVjdHMgb25seSBm
b3JlaWduIGNhcnJpZXJzIGZseWluZyB0byB0aGUgVS5TLiBmcm9tIDEwIGNpdGllcywgYWxsb3dz
IHBhc3NlbmdlcnMgdG8gdHJhdmVsIHdpdGggbGFyZ2VyIGVsZWN0cm9uaWNzIHBhY2tlZCBpbiBj
aGVja2VkIGJhZ2dhZ2UuPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgcnVsZXMgd2lsbCBhcHBseSB0byByb3VnaGx5
IDE4MCBmb3JlaWduIGFuZCBVLlMuLWJhc2VkIGFpcmxpbmVzLCBmbHlpbmcgZnJvbSAyODAgY2l0
aWVzIGluIDEwNSBjb3VudHJpZXMsIGFjY29yZGluZyB0byBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eS4gQWJv
dXQgMiwwMDAgaW50ZXJuYXRpb25hbCBmbGlnaHRzIGxhbmQgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMg
ZGFpbHkuPC9wPjxwPlRoZSBvcmlnaW5hbCBsYXB0b3AgYW5kIGVsZWN0cm9uaWNzIGJhbiBoYXMg
YmVlbiBpbiBwbGFjZSBzaW5jZSBNYXJjaCBhbWlkIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IGFuIHVuZGlzY2xv
c2VkIHRocmVhdCBkZXNjcmliZWQgb25seSBhcyBzb3BoaXN0aWNhdGVkIGFuZCBvbmdvaW5nLiBU
aGF0IGJhbiBhcHBsaWVkIHRvIG5vbnN0b3AgZmxpZ2h0cyB0byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBm
cm9tIEFtbWFuLCBKb3JkYW47IEt1d2FpdCBDaXR5LCBLdXdhaXQ7IENhaXJvOyBJc3RhbmJ1bDsg
SmVkZGFoIGFuZCBSaXlhZGgsIFNhdWRpIEFyYWJpYTsgQ2FzYWJsYW5jYSwgTW9yb2NjbzsgRG9o
YSwgUWF0YXI7IGFuZCBEdWJhaSBhbmQgQWJ1IERoYWJpIGluIHRoZSBVbml0ZWQgQXJhYiBFbWly
YXRlcy4gVGhlIHJvdWdobHkgNTAgYWZmZWN0ZWQgZmxpZ2h0cyBhcmUgb24gZm9yZWlnbiBhaXJs
aW5lcy48L3A+PHA+VGhlIGdvdmVybm1lbnQgaGFkIGNvbnNpZGVyZWQgZXhwYW5kaW5nIHRoZSBs
YXB0b3AgYmFuIHRvIGluY2x1ZGUgc29tZSBFdXJvcGVhbiBhaXJwb3J0cywgdGhvdWdoIGluIHJl
Y2VudCBwdWJsaWMgY29tbWVudHMgS2VsbHkgaGFkIHN1Z2dlc3RlZCB0aGUgZ292ZXJubWVudCB3
YXMgbG9va2luZyBhdCBhbHRlcm5hdGl2ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBjaGFuZ2VzIGNvbWVzICBhZnRl
ciB0aGUgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gU2VjdXJpdHkgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2FpZCB0aGlzIG1v
bnRoIHRoYXQgaXQgaXMgdGVzdGluZyBjb21wdXRlZC10b21vZ3JhcGh5LCBvciBDVCwgc2Nhbm5p
bmcgYXQgb25lIGNoZWNrcG9pbnQgYXQgUGhvZW5peCBTa3kgSGFyYm9yIEludGVybmF0aW9uYWwg
QWlycG9ydC48L3A+PHA+VGhlIHRlY2hub2xvZ3kgaXMgYWxyZWFkeSB1c2VkIGZvciBzY3JlZW5p
bmcgY2hlY2tlZCBsdWdnYWdlLCBidXQgdGhlIGNvc3QgYW5kIGxhcmdlciBzaXplIG9mIHRoZSBD
VCBzY2FubmVycyBoYXMgaGVsZCBiYWNrIHRoZWlyIHVzZSBmb3IgY2Fycnktb24gYmFncy4gVFNB
IGhhZCBleHBlY3RlZCB0byBiZWdpbiB0ZXN0aW5nIENUIHNjYW5uZXJzIGZvciBjYXJyeS1vbiBs
dWdnYWdlIGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgMjAxNi48L3A+PHA+Q1Qgc2Nhbm5lcnMgY3JlYXRlIGEgMy1E
IGltYWdlIHRoYXQgY2FuIGJlIHJvdGF0ZWQgdG8gZ2l2ZSBzY3JlZW5lcnMgYSBiZXR0ZXIgbG9v
ay4gU3VzcGljaW91cyBiYWdzIGNhbiBiZSBwdWxsZWQgYXNpZGUgYW5kIG9wZW5lZCBieSBzY3Jl
ZW5lcnMuPC9wPjxwPkFtZXJpY2FuIEFpcmxpbmVzLCB3aGljaCBpcyBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGlu
IHRoZSB0ZXN0LCBzYWlkIHRoZSB0ZWNobm9sb2d5IGNvdWxkIGxldCBwYXNzZW5nZXJzIGxlYXZl
IGxhcHRvcHMsIGxpcXVpZHMgYW5kIGFlcm9zb2xzIGluIHRoZWlyIGNhcnJ5LW9uIGJhZ3MsIHNw
ZWVkaW5nIHVwIHRoZSB0cmlwIHRocm91Z2ggdGhlIGFpcnBvcnQuPC9wPjxwPlRoZSB0ZXN0IGNv
bWVzIGFzIFUuUy4gb2ZmaWNpYWxzIHNjcmFtYmxlIHRvIGRlYWwgd2l0aCBwb3RlbnRpYWwgbmV3
IHRocmVhdHMsIGluY2x1ZGluZyByZXBvcnRzIHRoYXQgdGVycm9yaXN0cyBhcmUgZGV2ZWxvcGlu
ZyBib21icyB0aGF0IGNhbiBiZSBkaXNndWlzZWQgYXMgbGFwdG9wIGJhdHRlcmllcy48L3A+PHA+
VGhlIGJhbiBvbiBsYXB0b3BzIGluIHRoZSBjYWJpbiBpcyBiYXNlZCBvbiB0aGUgYmVsaWVmIHRo
YXQgYSBib21iIGluIHRoZSBjYXJnbyBob2xkIHdvdWxkIG5lZWQgdG8gYmUgYmlnZ2VyIHRoYW4g
b25lIGluIHRoZSBjYWJpbiwgYW5kIGNhcGFibGUgb2YgcmVtb3RlIGRldG9uYXRpb24uIENoZWNr
ZWQgbHVnZ2FnZSBhbHJlYWR5IGdvZXMgdGhyb3VnaCBjb21wdXRlZC10b21vZ3JhcGh5IHNjcmVl
bmluZyB3aGlsZSBjYXJyeS1vbiBiYWdzIGRvbiYjODIxNzt0LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy
OyYjODIxMjs8L3A+PHA+QVAgRGlwbG9tYXRpYyBXcml0ZXIgTWF0dGhldyBMZWUgY29udHJpYnV0
ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xs
b3cgQWxpY2lhIEEuIENhbGR3ZWxsIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9hY2FsZHdlbGxhcCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9h
Y2FsZHdlbGxhcDwvYT4gYW5kIGZpbmQgaGVyIHdvcmsgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2FwbmUu
d3MvMnN2aWhMUSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9hcG5lLndzLzJzdmloTFE8L2E+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.