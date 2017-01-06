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U.S. trade deficit climbs to $45.2 billion in November

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 11:06 AM
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FILE - In this March 2, 2016, photo, the container ship Hanjin Xiamen waits to be unloaded at the Port of Oakland, in Oakland, Calif. The trade deficit jumped 6.8 percent to $45.2 billion, the largest imbalance since February, the Commerce Department reported Friday, Jan 6, 2017. (AP Photo/Ben Margot)


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