U.S. Treasury rejects Exxon Mobil request to drill in Russia

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhcyBkZW5pZWQgYSByZXF1
ZXN0IGZyb20gRXh4b24gTW9iaWwgdG8gd2FpdmUgVS5TLiBzYW5jdGlvbnMgYWdhaW5zdCBSdXNz
aWEgYW5kIGFsbG93IGl0IHRvIHJlc3VtZSBvaWwgZHJpbGxpbmcgYXJvdW5kIHRoZSBCbGFjayBT
ZWEuPC9wPjxwPlRyZWFzdXJ5IFNlY3JldGFyeSBTdGV2ZW4gTW51Y2hpbiBzYXlzIGluIGEgYnJp
ZWYgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uICYjODIyMDt3aWxsIG5vdCBiZSBp
c3N1aW5nIHdhaXZlcnMgdG8gVS5TLiBjb21wYW5pZXMsIGluY2x1ZGluZyBFeHhvbiwgYXV0aG9y
aXppbmcgZHJpbGxpbmcgcHJvaGliaXRlZCBieSBjdXJyZW50IFJ1c3NpYW4gc2FuY3Rpb25zLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGRlY2lzaW9uIGNvbWVzIGp1c3QgdHdvIGRheXMgYWZ0ZXIgaXQgd2Fz
IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgRXh4b24gd2FzIHNlZWtpbmcgYSB3YWl2ZXIgdG8gcmVzdW1lIGEgam9p
bnQgdmVudHVyZSB3aXRoIFJvc25lZnQsIGEgUnVzc2lhbiBzdGF0ZS1vd25lZCBvaWwgY29tcGFu
eS48L3A+PHA+VGhlIHJlcXVlc3QgcHJlc2VudGVkIGFuIHVudXN1YWwgcG90ZW50aWFsIGZvciBj
b25mbGljdHMgb2YgaW50ZXJlc3QsIGdpdmVuIHRoYXQgU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIFJleCBU
aWxsZXJzb24gd2FzIEV4eG9uJiM4MjE3O3MgQ0VPIGltbWVkaWF0ZWx5IGJlZm9yZSB0YWtpbmcg
dGhlIENhYmluZXQgcG9zaXRpb24uIEhlIGxvYmJpZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgc2FuY3Rpb25zIGFm
dGVyIHRoZXkgd2VyZSBpbXBvc2VkIGluIDIwMTQsIGluIHJlc3BvbnNlIHRvIFJ1c3NpYSYjODIx
NztzIGFubmV4YXRpb24gb2YgQ3JpbWVhLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.