U.S. unemployment claims slide by 14,000 to 246,000

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogRmV3ZXIgQW1lcmljYW5zIGFwcGxpZWQgZm9yIHVuZW1wbG95bWVudCBi
ZW5lZml0cyBsYXN0IHdlZWssIGFub3RoZXIgc2lnbiB0aGF0IFUuUy4gd29ya2VycyBhcmUgZW5q
b3lpbmcgam9iIHNlY3VyaXR5LjwvcD48cD5USEUgTlVNQkVSUzogVGhlIExhYm9yIERlcGFydG1l
bnQgc2FpZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IGNsYWltcyBmb3Igam9ibGVzcyBhaWQgZmVsbCBieSAxNCww
MDAgbGFzdCB3ZWVrIHRvIGEgc2Vhc29uYWxseSBhZGp1c3RlZCAyNDYsMDAwLiBUaGUgbGVzcy12
b2xhdGlsZSBmb3VyLXdlZWsgYXZlcmFnZSByb3NlIGJ5IDIsMjUwIHRvIDI0OCwwMDAuIE92ZXJh
bGwsIDIuMDYgbWlsbGlvbiBBbWVyaWNhbnMgYXJlIHJlY2VpdmluZyB1bmVtcGxveW1lbnQgYmVu
ZWZpdHMsIGRvd24gbW9yZSB0aGFuIDggcGVyY2VudCBmcm9tIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxwPlRI
RSBUQUtFQVdBWTogSm9ibGVzcyBjbGFpbXMgYXJlIGEgcHJveHkgZm9yIGxheW9mZnMuIFRoZSBs
b3cgbGV2ZWxzIHN1Z2dlc3QgdGhhdCBlbXBsb3llcnMgZmVlbCB0aGV5IG5lZWQgdG8gaGFuZyBv
biB0byB0aGVpciB3b3JrZXJzIGluIGEgdGlnaHQgbGFib3IgbWFya2V0LiAgSWFuIFNoZXBoZXJk
c29uLCBjaGllZiBlY29ub21pc3QgYXQgUGFudGhlb24gTWFjcm9lY29ub21pY3MsIHNheXMgJiM4
MjIwO2NvbXBhbmllcyBmZWFyIHRoYXQgdGhleSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBhYmxlIHRvIHJlcGxh
Y2UgcGVvcGxlIHdobyB0aGV5IGxldCBnby4uLiBUaGlzIGlzbiYjODIxNzt0IGdvaW5nIHRvIGNo
YW5nZSBhbnl0aW1lIHNvb24sIHNvIHdlIGV4cGVjdCBjbGFpbXMgdG8gcmVtYWluIGNsb3NlIHRv
IHRoZWlyIGN1cnJlbnQgbGV2ZWwuJiM4MjIxOyBXZWVrbHkgdW5lbXBsb3ltZW50IGNsYWltcyBo
YXZlIG5vdyBjb21lIGluIGJlbG93IDMwMCwwMDAgZm9yIDEwMCBzdHJhaWdodCB3ZWVrcywgbG9u
Z2VzdCBzdWNoIHN0cmVhayBzaW5jZSAxOTcwLjwvcD48cD5LRVkgRFJJVkVTOiBUaGUgVS5TLiBs
YWJvciBtYXJrZXQgaXMgc29saWQuIFRoZSB1bmVtcGxveW1lbnQgcmF0ZSBpcyA0LjcgcGVyY2Vu
dCwgY2xvc2UgdG8gYSBuaW5lLXllYXIgbG93IGFuZCB0byB3aGF0IGVjb25vbWlzdHMgY29uc2lk
ZXIgZnVsbCBlbXBsb3ltZW50LiBFbXBsb3llcnMgbGFzdCB5ZWFyIGFkZGVkIDE4MCwwMDAgam9i
cyBhIG1vbnRoLCBzb2xpZCBidXQgZG93biBmcm9tIGEgbW9udGhseSBhdmVyYWdlIG9mIDIyOSww
MDAgaW4gMjAxNS48L3A+PHA+VGhlIExhYm9yIERlcGFydG1lbnQgcmVsZWFzZXMgaXRzIGpvYnMg
cmVwb3J0IGZvciBKYW51YXJ5IG9uIEZyaWRheS4gRWNvbm9taXN0cyBleHBlY3QgdGhhdCB0aGUg
ZWNvbm9teSBnZW5lcmF0ZWQgMTc1LDAwMCBuZXcgam9icyBsYXN0IG1vbnRoIGFuZCB0aGF0IHVu
ZW1wbG95bWVudCByZW1haW5lZCBhdCA0LjcgcGVyY2VudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.