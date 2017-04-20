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Under Trump, states may demand work for Medicaid

By Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 12:52 PM
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FILE - In this March 21, 2107 file photo, President Donald Trump, with Health and Human Services Secretary Tom Price arrives on Capitol Hill in Washington to rally support for the Republican health care overhaul. Work requirements for Medicaid could lead to major changes in the social safety net under President Donald Trump. The question: Should adults who are able to work be required to do so to get taxpayer provided health insurance? (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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