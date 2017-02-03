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Union official blames staffing shortage for guard death

By Randall Chase
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 10:00 PM
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This photo provided by the Delaware Department of Correction shows Sgt. Steven Floyd. Floyd died in a hostage standoff at the James T. Vaughn Correctional Center in Smyrna, Delaware. Officers found him unresponsive when they breached the building where inmates had held hostages on Thursday. (Delaware Department of Correction via AP)


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