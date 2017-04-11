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United dragging video is another PR nightmare for Chicago

By Caryn Rousseau and Don Babwin
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 12:31 PM
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This Sunday, April 9, 2017, image made from a video provided by Audra D. Bridges shows a passenger who was removed from a United Airlines flight in Chicago. Video of police officers dragging the passenger from an overbooked United Airlines flight sparked an uproar Monday on social media, and a spokesman for the airline insisted that employees had no choice but to contact authorities to remove the man. (Audra D. Bridges via AP)


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