Unshackled, Trump unleashes aggressive attacks on own party

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlICYjODIyMDtzaGFja2xlcyYjODIyMTsgZ29uZSwgRG9uYWxkIFRy
dW1wIHN0ZXBwZWQgdXAgaGlzIGZpZXJjZSBhdHRhY2tzIG9uIGhpcyBvd24gcGFydHkgbGVhZGVy
cyBUdWVzZGF5LCBwcm9taXNpbmcgdG8gdGVhY2ggUmVwdWJsaWNhbnMgd2hvIG9wcG9zZSBoaW0g
YSBsZXNzb24gYW5kIGZpZ2h0IGZvciB0aGUgcHJlc2lkZW5jeSAmIzgyMjA7dGhlIHdheSBJIHdh
bnQgdG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5FeGFjdGx5IGZvdXIgd2Vla3MgYmVmb3JlIEVsZWN0aW9uIERh
eSBhbmQgd2l0aCBoaXMgY2FtcGFpZ24gZmxvdW5kZXJpbmcsIHRoZSBidXNpbmVzc21hbiByZXZl
cnRlZCB0byB0aGUgY29tYmF0aXZlLCBkaXZpc2l2ZSBzdHJhdGVneSB0aGF0IHByb3BlbGxlZCBo
aW0gdG8gdmljdG9yeSBpbiB0aGUgR09QIHByaW1hcnk6IEF0dGFjayBldmVyeSBjcml0aWMgJiM4
MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgZmVsbG93IFJlcHVibGljYW5zLiBUaG9zZSBjbG9zZSB0byBUcnVtcCBz
dWdnZXN0ZWQgaXQgd2FzICYjODIyMDtvcGVuIHNlYXNvbiYjODIyMTsgb24gZXZlcnkgZGV0cmFj
dG9yLCByZWdhcmRsZXNzIG9mIHBhcnR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaXMgc28gbmljZSB0aGF0
IHRoZSBzaGFja2xlcyBoYXZlIGJlZW4gdGFrZW4gb2ZmIG1lIGFuZCBJIGNhbiBub3cgZmlnaHQg
Zm9yIEFtZXJpY2EgdGhlIHdheSBJIHdhbnQgdG8sJiM4MjIxOyBUcnVtcCBzYWlkIGluIGEgdHdl
ZXQgdGhhdCBicm91Z2h0IG5ldyBjb25jZXJuICYjODIxMjsgbmVhciBwYW5pYyBpbiBzb21lIGNh
c2VzICYjODIxMjsgdG8gYSBwYXJ0eSB0cnlpbmcgdG8gc3RhdmUgb2ZmIGFuIGFsbC1vdXQgY2l2
aWwgd2FyIGJlZm9yZSBOb3YsIDguPC9wPjxwPkluIGFub3RoZXIgc2VyaWVzIG9mIHR3ZWV0cywg
dGhlIFJlcHVibGljYW4gbm9taW5lZSBjYWxsZWQgSG91c2UgU3BlYWtlciBQYXVsIFJ5YW4gJiM4
MjIwO3dlYWsgYW5kIGluZWZmZWN0aXZlLCYjODIyMTsgU2VuLiBKb2huIE1jQ2FpbiAmIzgyMjA7
dmVyeSBmb3VsLW1vdXRoZWQmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7ZGlzbG95YWwmIzgyMjE7IFJlcHVi
bGljYW5zICYjODIyMDtmYXIgbW9yZSBkaWZmaWN1bHQgdGhhbiBDcm9va2VkIEhpbGxhcnkuJiM4
MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBjb21lIGF0IHlvdSBmcm9tIGFsbCBzaWRlcywmIzgyMjE7
IFRydW1wIGRlY2xhcmVkLiAmIzgyMjA7VGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGhvdyB0byB3aW4g
JiM4MjEyOyBJIHdpbGwgdGVhY2ggdGhlbSEmIzgyMjE7PC9wPjxwPlJhZ2UgYWdhaW5zdCBmZWxs
b3cgUmVwdWJsaWNhbnMgZnJvbSB0aGUgZmFjZSBvZiB0aGUgMjAxNiBHT1AgZXhwb3NlZCBhIHBh
cnR5IHNsaXBwaW5nIGZyb20gbWVyZSBmZXVkaW5nIGludG8gdmVyYmFsIHdhcmZhcmUgd2l0aCBh
ZHZhbmNlIHZvdGluZyBhbHJlYWR5IHVuZGVyd2F5IGluIHJvdWdobHkgaGFsZiB0aGUgc3RhdGVz
LiBQb2xscyBzdWdnZXN0IFRydW1wIGlzIGhlYWRlZCB0b3dhcmQgYSBsb3NzIG9mIGhpc3Rvcmlj
IHByb3BvcnRpb25zIGlmIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgdHVybiB0aGluZ3MgYXJvdW5kLjwvcD48
cD5IaXMgc2NvcmNoZWQtZWFydGggYXBwcm9hY2gsIGRheXMgYWZ0ZXIgaGlzIHNleHVhbCBwcmVk
YXRvcnkgbGFuZ3VhZ2UgY2F1Z2h0IG9uIHRhcGUgdHJpZ2dlcmVkIGEgbWFzcyBSZXB1YmxpY2Fu
IGRlZmVjdGlvbiwgdGhyZWF0ZW5lZCB0byBhbGllbmF0ZSBldmVuIG1vcmUgc3VwcG9ydGVycy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0ZpZ2h0aW5nIGZvciB0aGUgc2FrZSBvZiBmaWdodGluZyBpcyBub3QgcmVh
bGx5IHZlcnkgaGVscGZ1bCwmIzgyMjE7IHNhaWQgZm9ybWVyIFRydW1wIGFkdmlzZXIgQmFycnkg
QmVubmV0dC48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2Yg
ZGVmZWF0IGluIHJlY2VudCBkYXlzLCBidXQgb24gVHVlc2RheSBoZSB0cmllZCB0byBzaGlmdCB0
aGUgYmxhbWUgZm9yIGhpcyBzdHJ1Z2dsZXMgb24gUmVwdWJsaWNhbiBkZWZlY3Rpb25zIGFuZCBh
biBlbGVjdGlvbiBzeXN0ZW0gdGhhdCBtYXkgYmUgJiM4MjIwO3JpZ2dlZCYjODIyMTsgYWdhaW5z
dCBoaW0uPC9wPjxwPllvdXIgdm90ZSBtYXR0ZXJzPC9wPjxwPkluIE1pYW1pLCBBbCBHb3JlLCB0
aGUgZm9ybWVyIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGFuZCBhbG1vc3QtcHJlc2lkZW50LCBoZWxkIGhpbXNl
bGYgdXAgYXMgYSB3YXJuaW5nIGZvciBjb21wbGFjZW50IG9yIGRpc2VuZ2FnZWQgRGVtb2NyYXRz
IGFzIGhlIGNhbXBhaWduZWQgZm9yIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbi4gV2l0aCBDbGludG9uIGxpc3Rl
bmluZyBvbiBzdGFnZSwgaGUgdG9sZCB0aGUgY3Jvd2Qgb2YgeW91bmcgcGVvcGxlLCBzb21lIG9m
IHdob20gd2VyZSB0b2RkbGVycyB3aGVuIGhlIGxvc3QgaGlzIGJpZCBmb3IgdGhlIFdoaXRlIEhv
dXNlIGJ5IHRoZSB0aGlubmVzdCBvZiBtYXJnaW5zLCB0aGF0IGVsZWN0aW9ucyBjYW4gYmUgY2xv
c2UgJiM4MjEyOyB2ZXJ5IGNsb3NlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91ciB2b3RlIHJlYWxseSwgcmVh
bGx5LCByZWFsbHkgbWF0dGVycywmIzgyMjE7IEdvcmUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBjYW4gY29u
c2lkZXIgbWUgYXMgYW4gRXhoaWJpdCBBLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGNyb3dkIGNoYW50ZWQg
YmFjaywgJiM4MjIwO1lvdSB3b24hJiM4MjIxOyBJdCB3YXMgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gR29yZSB3
aW5uaW5nIHRoZSBwb3B1bGFyIHZvdGUgaW4gdGhlIDIwMDAgcHJlc2lkZW50aWFsIGNvbnRlc3Qg
YnkgYWJvdXQgNTQwLDAwMCB2b3RlcyAmIzgyMTI7IGJ1dCB1bHRpbWF0ZWx5IGxvc3QgdGhlIHBy
ZXNpZGVuY3kgdG8gR2VvcmdlIFcuIEJ1c2guPC9wPjxwPkdvcmUgbGFpZCBvdXQgdGhlIGVudmly
b25tZW50YWwgc3Rha2VzIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgcmFjZSBpbiBzdGFyayB0ZXJtcywg
YXJndWluZyB0aGF0IGVsZWN0aW5nIFRydW1wIHdvdWxkIGxlYWQgdG8gJiM4MjIwO2NsaW1hdGUg
Y2F0YXN0cm9waGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DbGludG9uIGVtcGhhc2l6ZWQgaGVyIHBsYW5zIHRv
IGRldmVsb3AgbW9yZSBjbGVhbiBlbmVyZ3ksIHJlZHVjZSBmb3NzaWwgZnVlbCBwcm9kdWN0aW9u
IGFuZCBidWlsZCBtb3JlIHdlYXRoZXItcmVzaXN0YW50IGluZnJhc3RydWN0dXJlLiBTaGUgYWxz
byBjb250aW51ZWQgaGVyIGF0dGFja3Mgb24gVHJ1bXAsIHdobyBoYXMgY2FsbGVkIGNsaW1hdGUg
Y2hhbmdlIGEgJiM4MjIwO2hvYXgmIzgyMjE7IGFuZCBzYWlkIGhlIHdvdWxkIHJlbmVnb3RpYXRl
IHRoZSBQYXJpcyBDbGltYXRlIEFncmVlbWVudCwgYW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCB0cmVhdHkgZGVz
aWduZWQgdG8gY3VyYiB0aGUgcmlzZSBpbiBnbG9iYWwgdGVtcGVyYXR1cmVzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgY2Fubm90IHJpc2sgcHV0dGluZyBhIGNsaW1hdGUgZGVuaWVyIGluIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSwmIzgyMjE7IENsaW50b24gc2FpZC48L3A+PHA+UGFydHkgZGl2aWRlZDwvcD48cD5BdCBs
ZWFzdCA0MCBSZXB1YmxpY2FuIHNlbmF0b3JzIGFuZCBjb25ncmVzc21lbiBoYXZlIHJldm9rZWQg
dGhlaXIgc3VwcG9ydCBmb3IgVHJ1bXAgJiM4MjEyOyB3aXRoIG5lYXJseSAzMCBvZiB0aGVtIHVy
Z2luZyBoaW0gdG8gcXVpdCB0aGUgcmFjZSBhbHRvZ2V0aGVyLjwvcD48cD5SZXB1YmxpY2FuIFNw
ZWFrZXIgUnlhbiwgaW4gYSBNb25kYXkgY29uZmVyZW5jZSBjYWxsIHdpdGggY29uZ3Jlc3Npb25h
bCBSZXB1YmxpY2Fucywgc2FpZCBoZSB3b3VsZCBubyBsb25nZXIgY2FtcGFpZ24gd2l0aCBUcnVt
cC4gSGUgc2FpZCBoZSB3b3VsZCBmb2N1cyBpbnN0ZWFkIG9uIGVuc3VyaW5nIENsaW50b24gZG9l
c24mIzgyMTc7dCBnZXQgYSAmIzgyMjA7YmxhbmsgY2hlY2smIzgyMjE7IHdpdGggYSBEZW1vY3Jh
dGljLWNvbnRyb2xsZWQgQ29uZ3Jlc3MsIGFsbCBidXQgY29uY2VkaW5nIHRoYXQgVHJ1bXAgd291
bGQgbG9zZSB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNvbnRlc3QuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgcnVu
bmluZyBtYXRlIE1pa2UgUGVuY2Ugc2FpZCBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBOQkMgVHVlc2Rh
eSB0aGF0IGhlIHdhcyAmIzgyMjA7ZGlzYXBwb2ludGVkJiM4MjIxOyBieSB0aGUgZGVmZWN0aW9u
cyBhbmQgJiM4MjIwO3Jlc3BlY3RmdWxseSYjODIyMTsgZGlzYWdyZWVkIHdpdGggUnlhbi48L3A+
PHA+QXQgYSByYWxseSBpbiBOZXd0b24sIElvd2EsIFBlbmNlIHJlY2VpdmVkIG11bHRpcGxlIHN0
YW5kaW5nIG92YXRpb25zIGFuZCB3YXMgdGhhbmtlZCBhdCBvbmUgcG9pbnQgZm9yIHN0aWNraW5n
IHdpdGggVHJ1bXAgJiM4MjEyOyBhIHNpZ24gb2YganVzdCBob3cgYmFkbHkgVHJ1bXAgaGFzIGZh
bHRlcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91ICYjODIzMDsgIGp1c3QgZ290IG15IHJlc3BlY3QgZm9y
IG5vdCBqdW1waW5nIGFuZCBiYWlsaW5nIG91dCBvbiBEb25hbGQgVHJ1bXAsJiM4MjIxOyB0aGUg
cXVlc3Rpb25lciBzYWlkLjwvcD48cD5XaGlsZSBUcnVtcCBkZXZvdGVkIG11Y2ggb2YgaGlzIGZp
cmUgdG8gZmVsbG93IFJlcHVibGljYW5zIG9uIFR1ZXNkYXksIGhlIGRpZCBub3QgaWdub3JlIGhp
cyBEZW1vY3JhdGljIG9wcG9uZW50LjwvcD48cD5IaXMgY2FtcGFpZ24gcmVsZWFzZWQgYSBuZXcg
YWQgdGhhdCBmb2N1c2VzIG9uIENsaW50b24mIzgyMTc7cyByZWNlbnQgYm91dCB3aXRoIHBuZXVt
b25pYS48L3A+PHA+VGhlIGFkIGZlYXR1cmVzIGltYWdlcyBvZiBtYXNrZWQgZ3VubWVuIGFuZCBu
dWNsZWFyIHdlYXBvbnMgYXMgYSBzaWNrIENsaW50b24gc3R1bWJsZXMgdG93YXJkIGEgdmVoaWNs
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhlIGZv
cnRpdHVkZSwgc3RyZW5ndGggb3Igc3RhbWluYSB0byBsZWFkIGluIG91ciB3b3JsZCwmIzgyMjE7
IHRoZSBuYXJyYXRvciBkZWNsYXJlcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.