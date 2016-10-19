Unusual October warmth could break more U.S. records

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBzYXlzIG1vcmUgcmVjb3JkIHdhcm10aCBj
b3VsZCBiZSBpbiBzdG9yZSBmb3IgcGFydHMgb2YgdGhlIFUuUy4gYXMgdGVtcGVyYXR1cmVzIHJl
YWNoIGhpZ2hzIDEwIHRvIDIwIGRlZ3JlZXMgYWJvdmUgYXZlcmFnZS48L3A+PHA+VHVlc2RheSYj
ODIxNztzIDg0LWRlZ3JlZSBoaWdoIGF0IE1hcnlsYW5kJiM4MjE3O3MgQldJLU1hcnNoYWxsIEFp
cnBvcnQgYnJva2UgYSA3MS15ZWFyLW9sZCBtYXJrIGZvciB0aGUgZGF5LiBEZWNhZGVzLW9sZCBy
ZWNvcmRzIGFsc28gZmVsbCBlbHNld2hlcmUgaW4gdGhlIG1pZC1BdGxhbnRpYywgaW5jbHVkaW5n
IGluIFdpbG1pbmd0b24sIERlbGF3YXJlLCBhbmQgVHJlbnRvbiwgTmV3IEplcnNleS48L3A+PHA+
U3VtbWVybGlrZSB0ZW1wZXJhdHVyZXMgd2lsbCByZXR1cm4gZm9yIHRoZSBOb3J0aGVhc3QsIFNv
dXRoZWFzdCBhbmQgc291dGhlcm4gUGxhaW5zIFdlZG5lc2RheS4gTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBT
ZXJ2aWNlIG9ic2VydmluZyBwcm9ncmFtIGxlYWRlciBKaW0gQnVua2VyIGV4cGVjdHMgVGh1cnNk
YXkgdG8gYmUgJiM4MjIwO2Fub3RoZXIgb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIHNvbWUgcmVjb3JkIHdhcm10
aCYjODIyMTsgYmVmb3JlIGEgd2Vla2VuZCBjb29sZG93bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.