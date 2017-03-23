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Utah man killed, wife injured in London attack were on European trip celebrating their wedding anniversary

By Sally Ho And Michelle L. Price
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 12:26 PM | Updated: March 23, 2017 - 01:05 PM
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This undated photo provided by Clint Payne shows his sister, Melissa, and her husband, Kurt Cochran. A statement from the Mormon church issued Thursday, March 23, 2017, on behalf of relatives said Kurt Cochran was among those killed in the London attack Wednesday and Melissa was seriously injured. (Courtesy of Clint Payne via AP)

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