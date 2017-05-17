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Vaccine may cut HPV infections, an oral cancer risk, in men

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: May 17, 2017 - 07:50 PM
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Tom Jackson, 65, of Houston, shows where he first noticed a tumor related to his HPV-related tonsil cancer, found in 2013. Jackson spoke from his home on Wednesday. He said doctors told him the cancer could haven taken away his voice. (AP Photo/ John L. Mone)


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