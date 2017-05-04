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Vegas school bus crash kills car driver, injures 16 children

By Ken Ritter And Sally Ho
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 03:26 PM
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Family members pick up students at the scene of a school bus crash Thursday, May 4, 2017, in Las Vegas. Authorities said middle school students were on the full-sized yellow school bus that crashed about 8:30 a.m. Thursday at a busy crossroads northeast of downtown Las Vegas. (AP Photo/John Locher)


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