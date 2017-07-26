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Venezuela leader’s foes levy new sanctions and fresh strike

By Michael Weissenstein
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 10:54 PM | Updated: July 26, 2017 - 10:55 PM
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Anti-government protesters run from advancing Venezuelan Bolivarian National Guard officers on the first day of a 48-hour general strike in protest of government plans to rewrite the constitution, in Caracas, Venezuela, Wednesday. President Nicolas Maduro is promoting the constitution rewrite as a means of resolving Venezuela's political standoff and economic crisis, but opposition leaders are boycotting it. (AP Photo/Ariana Cubillos)

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