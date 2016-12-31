Vermont utility finds malware code attributed to Russians

PHA+QlVSTElOR1RPTiwgVlQuOiBBIHN0YXRlIGVsZWN0cmljIHV0aWxpdHkgY29uZmlybWVkIG9u
IEZyaWRheSBpdCBoYWQgZm91bmQgb24gb25lIG9mIGl0cyBsYXB0b3BzIGEgbWFsd2FyZSBjb2Rl
IHRoZSBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQgc2F5cyBpcyB1c2VkIGJ5IFJ1c3NpYW4gaGFja2Vycy48L3A+
PHA+VGhlIEJ1cmxpbmd0b24gRWxlY3RyaWMgRGVwYXJ0bWVudCBzYWlkIFUuUy4gdXRpbGl0aWVz
IHdlcmUgYWxlcnRlZCBieSB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBvbiBU
aHVyc2RheSBvZiBhIG1hbHdhcmUgY29kZSB1c2VkIGluIEdyaXp6bHkgU3RlcHBlLCB0aGUgbmFt
ZSBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBoYXMgYXBwbGllZCB0byBhIFJ1c3NpYW4gY2FtcGFpZ24gbGlu
a2VkIHRvIHJlY2VudCBoYWNrcy48L3A+PHA+QnVybGluZ3RvbiBFbGVjdHJpYywgd2hpY2ggaXMg
bXVuaWNpcGFsbHkgb3duZWQsIHNhaWQgaXQgZGV0ZWN0ZWQgdGhlIG1hbHdhcmUgaW4gYSBsYXB0
b3Agbm90IGNvbm5lY3RlZCB0byBpdHMgZ3JpZCBzeXN0ZW1zLiBJdCBzYWlkIGl0IHRvb2sgJiM4
MjIwO2ltbWVkaWF0ZSBhY3Rpb24gdG8gaXNvbGF0ZSB0aGUgbGFwdG9wIGFuZCBhbGVydGVkIGZl
ZGVyYWwgb2ZmaWNpYWxzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciB0ZWFtIGlzIHdvcmtpbmcg
d2l0aCBmZWRlcmFsIG9mZmljaWFscyB0byB0cmFjZSB0aGlzIG1hbHdhcmUgYW5kIHByZXZlbnQg
YW55IG90aGVyIGF0dGVtcHRzIHRvIGluZmlsdHJhdGUgdXRpbGl0eSBzeXN0ZW1zLCYjODIyMTsg
aXQgc2FpZCBpbiBhbiBlbWFpbGVkIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+SXQgc2FpZCBpdCBoYWQgYnJp
ZWZlZCBzdGF0ZSBvZmZpY2lhbHMgYW5kIHdvdWxkIGZ1bGx5IHN1cHBvcnQgYW4gaW52ZXN0aWdh
dGlvbiBpbnRvIHRoZSBwb3RlbnRpYWwgUnVzc2lhbiBoYWNrLiBSdXNzaWEsIHdoaWNoIGhhcyBi
ZWVuIGFjY3VzZWQgb2YgaW50ZXJmZXJpbmcgaW4gdGhlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0
aW9uIGJ5IGhhY2tpbmcgQW1lcmljYW4gcG9saXRpY2FsIHNpdGVzIGFuZCBlbWFpbCBhY2NvdW50
cywgaGFzIGRlbmllZCBoYWNraW5nIFUuUy4gc3lzdGVtcy48L3A+PHA+RGVtb2NyYXRpYyBHb3Yu
IFBldGVyIFNodW1saW4gc2FpZCBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFkIGJlZW4gaW4gdG91Y2gg
d2l0aCB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyB1dGlsaXRp
ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtWZXJtb250ZXJzIGFuZCBhbGwgQW1lcmljYW5zIHNob3VsZCBiZSBi
b3RoIGFsYXJtZWQgYW5kIG91dHJhZ2VkIHRoYXQgb25lIG9mIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGxl
YWRpbmcgdGh1Z3MsIChSdXNzaWFuIFByZXNpZGVudCkgVmxhZGltaXIgUHV0aW4sIGhhcyBiZWVu
IGF0dGVtcHRpbmcgdG8gaGFjayBvdXIgZWxlY3RyaWMgZ3JpZCwgd2hpY2ggd2UgcmVseSB1cG9u
IHRvIHN1cHBvcnQgb3VyIHF1YWxpdHktb2YtbGlmZSwgZWNvbm9teSwgaGVhbHRoLCBhbmQgc2Fm
ZXR5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+SGUgc2FpZCB0aGUgaGFj
a2luZyBlcGlzb2RlIHNob3VsZCBoaWdobGlnaHQgdGhlIHVyZ2VudCBuZWVkIGZvciB0aGUgZmVk
ZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IHRvICYjODIyMDt2aWdvcm91c2x5IHB1cnN1ZSBhbmQgcHV0IGFuIGVu
ZCB0byB0aGlzIHNvcnQgb2YgUnVzc2lhbiBtZWRkbGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1cmxpbmd0
b24gRWxlY3RyaWMsIHdoaWNoIHNheXMgaXQmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7YXQgdGhlIGZvcmVmcm9u
dCBvZiB0aGUgZ3JlZW4gZW5lcmd5IHJldm9sdXRpb24sJiM4MjIxOyBpcyBvbmUgb2YgdGhlIHN0
YXRlJiM4MjE3O3MgdHdvIGxhcmdlc3QgZWxlY3RyaWMgdXRpbGl0aWVzLiBUaGUgb3RoZXIsIENv
bGNoZXN0ZXItYmFzZWQgR3JlZW4gTW91bnRhaW4gUG93ZXIsIHNhaWQgaXRzIHN5c3RlbXMgd2Vy
ZSBzZWN1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgdGVhbXMgaGF2ZSBkb25lIGEgY29tcGxldGUgc3lz
dGVtcyBjaGVjayBhbmQgZm91bmQgbm8gc2VjdXJpdHkgY29uY2VybnMsJiM4MjIxOyBpdCBzYWlk
LjwvcD48cD5HcmVlbiBNb3VudGFpbiBQb3dlciwgd2hpY2ggc2VydmVzIGFib3V0IDI2NSwwMDAg
cmVzaWRlbnRpYWwgYW5kIGJ1c2luZXNzIGN1c3RvbWVycywgc2FpZCBpdCByZWNlbnRseSB3YXMg
dGhvcm91Z2hseSByZXZpZXdlZCBmb3Igc2FmZXR5IGJ5IEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5LiBJdCBz
YWlkIGl0IHdvdWxkIGNvbnRpbnVlIHRvIHJpZ29yb3VzbHkgbW9uaXRvciBpdHMgc3lzdGVtcyBh
bmQgJiM4MjIwO3JlbWFpbiB2aWdpbGFudC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.