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Victim: Minnesota mall attacker emotionless; leaders urge ‘rise above’

By Jeff Baenen And Amy Forliti
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 11:46 AM
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People stand near the entrance on the north side of Crossroads Center mall between Macy's and Target as officials investigate a reported multiple stabbing incident, Saturday, Sept. 17, 2016, in St. Cloud, Minn. Police said multiple people were injured at the St. Cloud shopping mall on Saturday evening in an attack possibly involving both shooting and stabbing. The suspect is believed to be dead, St. Cloud Police Sgt. Jason Burke told the St. Cloud Times. (Dave Schwarz/St. Cloud Times via AP)

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