All CATEGORIES
☰ Menu

Victim: Minnesota mall attacker emotionless; leaders urge ‘rise above’

By Jeff Baenen And Amy Forliti
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 11:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

People stand near the entrance on the north side of Crossroads Center mall between Macy's and Target as officials investigate a reported multiple stabbing incident, Saturday, Sept. 17, 2016, in St. Cloud, Minn. Police said multiple people were injured at the St. Cloud shopping mall on Saturday evening in an attack possibly involving both shooting and stabbing. The suspect is believed to be dead, St. Cloud Police Sgt. Jason Burke told the St. Cloud Times. (Dave Schwarz/St. Cloud Times via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

racewho20cut_chef01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot - 11:10 PM

Helen McWilliams will be the first to tell you her shtick is “silly,” and yet dressing up as a chef and swinging a heavy stockpot on a 26.2-mile run hits so many sweet spots for this fun-loving Cuyahoga Falls woman.

diversity20cut_04
Words can hurt -UA’s Student Government wants to build a wall of offensive words then destroy it - 10:48 PM
shooting 20
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had no criminal history - 10:48 PM
Bob Dyer: Trying to smile as summer slips away - 10:48 PM
Manhattan_Explosion1c244~36
Suspect is shot and captured in New York-area bombings - 11:10 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next