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Violent protesters block Berkley talk by Breitbart editor

By Jocelyn Gecker
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 01:10 PM
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Protesters against a scheduled speaking appearance by Breitbart News editor Milo Yiannopoulos on the University of California at Berkeley campus seen on Wednesday, Feb. 1, 2017, in Berkeley, Calif. A small group of people with their faces covered broke windows, hurled fireworks at police officers and threw smoke bombs, prompting UC Berkeley officials to cancel Yiannopoulos's talk Wednesday evening. (AP Photo/Ben Margot)


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