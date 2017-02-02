All CATEGORIES
☰ Menu

Violent protesters block Berkley talk by Breitbart editor

By Jocelyn Gecker
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 01:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Protesters against a scheduled speaking appearance by Breitbart News editor Milo Yiannopoulos on the University of California at Berkeley campus seen on Wednesday, Feb. 1, 2017, in Berkeley, Calif. A small group of people with their faces covered broke windows, hurled fireworks at police officers and threw smoke bombs, prompting UC Berkeley officials to cancel Yiannopoulos's talk Wednesday evening. (AP Photo/Ben Margot)


MORE IN NEWS

robinson02cut Tony Dejak - AP
LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues

LeBron James’ trophy shelf is about to get a bit more crowded.

immigrant02web
Trump’s immigration order pleases supporters, worries advocates for refugees in North Hill
Bob Dyer: Groundhog treats
Regional news briefs — Feb. 2, 2017
Barberton High School teacher placed on leave over reported comment
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next