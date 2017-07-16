All CATEGORIES
☰ Menu

‘War for the Planet of the Apes’ roars past ‘Spider-Man’

By Jake Coyle
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 03:56 PM | Updated: July 16, 2017 - 04:20 PM

MORE IN NEWS

security17_04 Jeff Lange
Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

On any given Sunday, as many as 3,000 faithful attend the two morning services at the Chapel’s Akron campus.

hist17cut_03
Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail
gears17cut_01
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes
goodnews17_garden
Good News — July 17
landau17
Oscar-winning actor Martin Landau dies at 89
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next