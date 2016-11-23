Wayne State University officer dies from gunshot wound

PHA+REVUUk9JVDogQSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciBoYXMgZGllZCBhIGRheSBhZnRlciBoZSB3YXMg
c2hvdCBpbiB0aGUgaGVhZCB3aGlsZSBvbiBwYXRyb2wgbmVhciBhIHVuaXZlcnNpdHkgY2FtcHVz
IGluIERldHJvaXQuPC9wPjxwPldheW5lIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgT2ZmaWNlciBDb2xsaW4g
Um9zZSwgMjksIGRpZWQgYWJvdXQgNTo0NSBwLm0uIFdlZG5lc2RheSBhdCBhIGhvc3BpdGFsLCBE
ZXRyb2l0IHBvbGljZSBTZ3QuIE1pY2hhZWwgV29vZHkgc2FpZC48L3A+PHA+Um9zZSYjODIxNztz
IGRlYXRoIGhhZCBiZWVuIHJlcG9ydGVkIGVhcmxpZXIgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UgZnJvbSBz
Y2hvb2wgUHJlc2lkZW50IE0uIFJveSBXaWxzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgdHJh
Z2VkeSBmZWx0IGJ5IGFsbCBvZiB1cywmIzgyMjE7IFdpbHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7Q29sbGlu
IHNlcnZlZCBXYXluZSBTdGF0ZSB3aXRoIGRpc3RpbmN0aW9uLCBhbmQgd2Ugb3dlIHRob3NlIGhl
IGxlZnQgYmVoaW5kIG91ciBkZWVwZXN0IHN5bXBhdGhpZXMgYW5kIG91ciBzdHJvbmcgc3VwcG9y
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJvc2UgYWxzbyBpcyB0aGUgJiM4MjIwO29ubHkgV2F5bmUgU3RhdGUg
b2ZmaWNlciBldmVyIHRvIGZhbGwgaW4gdGhlIGxpbmUgb2YgZHV0eSwmIzgyMjE7IFdpbHNvbiBz
YWlkLjwvcD48cD5UaGUgZml2ZS15ZWFyIHZldGVyYW4gb2YgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7
cyBwb2xpY2UgZm9yY2UgaGFkIGdvbmUgdGhyb3VnaCBzdXJnZXJ5IGVhcmxpZXIgV2VkbmVzZGF5
LCBidXQgaGlzIGNvbmRpdGlvbiB3YXMgZGVzY3JpYmVkIGJ5IHRoZSBkZXBhcnRtZW50JiM4MjE3
O3MgY2hpZWYgYXMgJiM4MjIwO3ZlcnkgZ3JhdmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2FpZCBh
IHN1c3BlY3QgaW4gdGhlIHNob290aW5nIHdhcyBhcnJlc3RlZCBsYXRlIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQg
YSBmZXcgYmxvY2tzIGZyb20gd2hlcmUgUm9zZSB3YXMgc2hvdCwgYnV0IG5vIGNoYXJnZXMgaGF2
ZSBiZWVuIGZpbGVkLjwvcD48cD5EZXRyb2l0IFBvbGljZSBDaGllZiBKYW1lcyBDcmFpZyBoYWQg
c2FpZCBSb3NlIHdhcyBvbiBkdXR5IGFyb3VuZCA2OjMwIHAubS4gd2hlbiBoZSByYWRpb2VkIHRv
IHNheSBoZSB3YXMgaW52ZXN0aWdhdGluZyBwb3NzaWJsZSB0aGVmdHMgb2YgbmF2aWdhdGlvbiBz
eXN0ZW1zIGZyb20gdmVoaWNsZXMgYW5kIHRoYXQgaGUgd2FzIGFib3V0IHRvIHNwZWFrIHRvIHNv
bWVvbmUgb24gYSBiaWtlLjwvcD48cD5PZmZpY2VycyB3aG8gYXJyaXZlZCBvbiB0aGUgc2NlbmUg
Zm91bmQgUm9zZSBpbmp1cmVkIG9uIHRoZSBncm91bmQsIENyYWlnIHNhaWQuPC9wPjxwPkEgRGV0
cm9pdCBtYW4gd2hvIGhhcyBoYWQgc2V2ZXJhbCBydW4taW5zIHdpdGggcG9saWNlIGlzIGluIGN1
c3RvZHkuIEhvbHQgc2FpZCBubyB3ZWFwb24gaGFzIGJlZW4gcmVjb3ZlcmVkIGFuZCB0aGF0IHRo
ZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlzIG9uZ29pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB0cnlp
bmcgdG8gcHV0IHRoZSBwaWVjZXMgdG9nZXRoZXIsJiM4MjIxOyBIb2x0IHNhaWQuPC9wPjxwPlVu
aXZlcnNpdHkgc3Bva2VzbWFuIE1hdHQgTG9ja3dvb2Qgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZyB0
aGF0IFJvc2UgaGFkIHVuZGVyZ29uZSBzdXJnZXJ5IGFuZCB0aGF0IGhpcyBwYXJlbnRzIGFuZCBm
aWFuY2VlIHdlcmUgYnkgaGlzIHNpZGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.