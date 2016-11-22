Wayne State University officer recovering after shootingg

PHA+REVUUk9JVDogQSBXYXluZSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHBvbGljZSBvZmZpY2VyIHdobyB3
YXMgc2hvdCBpbiB0aGUgaGVhZCBUdWVzZGF5IGV2ZW5pbmcgd2hpbGUgb24gcGF0cm9sIG5lYXIg
Y2FtcHVzIGhhcyBiZWVuIHJlbGVhc2VkIGZyb20gc3VyZ2VyeSwgYW5kIGF1dGhvcml0aWVzIHNh
aWQgdGhleSBhcmUgaW50ZXJyb2dhdGluZyBhIG1hbiBhYm91dCB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD48cD5U
aGUgb2ZmaWNlciB3YXMgaWRlbnRpZmllZCBhcyAyOS15ZWFyLW9sZCBDb2xpbiBSb3NlLCBhIGZp
dmUteWVhciB2ZXRlcmFuIG9mIHRoZSBkZXBhcnRtZW50IHdobyB3b3JrcyBpbiB0aGUgY2FuaW5l
IHVuaXQuIERldHJvaXQgUG9saWNlIENoaWVmIEphbWVzIENyYWlnIHNhaWQgUm9zZSB3YXMgb24g
ZHV0eSB3aGVuIGhlIHJhZGlvZWQgdG8gc2F5IGhlIHdhcyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHBvc3NpYmxl
IHRoZWZ0cyBvZiBuYXZpZ2F0aW9uIHN5c3RlbXMgZnJvbSBjYXJzIGFuZCBTVVZzLCBhbmQgd2Fz
IGFib3V0IHRvIHNwZWFrIHRvIHNvbWVvbmUgYXBwYXJlbnRseSBvbiBhIGJpa2UuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJdCB3YXMgYm9vbSwgYm9vbSwgYm9vbSwmIzgyMjE7IEphY29iIEJvbHRvbiwgMjAsIHdo
byBsaXZlcyBuZWFyYnksIHNhaWQgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IGxhdGVyIHdpdGggVGhlIEFzc29j
aWF0ZWQgUHJlc3MuICYjODIyMDtJIGhlYXJkIHNvbWUgZ3Vuc2hvdHMgYW5kIEkgaGVhcmQgc29t
ZWJvZHkgaG9sbGVyaW5nLiBCdXQgYXQgZmlyc3QgSSB0aG91Z2h0IEkgd2FzIGRyZWFtaW5nLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMgd2hvIGFycml2ZWQgb24gdGhlIHNjZW5lIGZvdW5kIHRoZSBv
ZmZpY2VyIGluanVyZWQgb24gdGhlIGdyb3VuZCwgQ3JhaWcgc2FpZC48L3A+PHA+RGVwdXR5IERl
dHJvaXQgcG9saWNlIGNoaWVmIFN0ZXZlIERvbHVudCBzYWlkIGEgbWFuIGNvbnNpZGVyZWQgJiM4
MjIwO2EgcGVyc29uIG9mIGludGVyZXN0JiM4MjIxOyB3YXMgaW4gY3VzdG9keSBidXQgdGhhdCBp
dCYjODIxNztzIHVua25vd24gd2hldGhlciBoZSB3YXMgdGhlIHNob290ZXIuIERvbHVudCBzYWlk
IHRoZSBvZmZpY2VyIHdhcyBub3Qgc2hvdCB3aXRoIGhpcyBvd24gZ3VuIGFuZCB0aGF0IHBvbGlj
ZSB3ZXJlIHN0aWxsIGxvb2tpbmcgZm9yIHRoZSB3ZWFwb24gdXNlZC48L3A+PHA+VGhlIHVuaXZl
cnNpdHkmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnQsIE0uIFJveSBXaWxzb24sIHNhaWQgUm9zZSB3YXMgcmVj
b3ZlcmluZyBmcm9tIHN1cmdlcnkgVHVlc2RheSBuaWdodCBhbmQgdGhhdCBmYW1pbHkgbWVtYmVy
cyB3ZXJlIHdpdGggaGltIGJ1dCB0aGF0IGhlIHN0aWxsIGhhZCBhIHRvdWdoIHJvYWQgYWhlYWQg
b2YgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UganVzdCBzcG9rZSB0byB0aGUgc3VyZ2VvbnMgYW5kIHRo
ZXkganVzdCBzYWlkIGhlIHN0aWxsIHdhcyBub3QgdG90YWxseSBvdXQgb2YgdGhlIHdvb2RzLCYj
ODIyMTsgV2lsc29uIHNhaWQuPC9wPjxwPlNob3J0bHkgYWZ0ZXIgdGhlIHNob290aW5nLCB3aGlj
aCBvY2N1cnJlZCBhcm91bmQgNjozMCBwLm0uLCBzZXZlcmFsIGRvemVuIGFybWVkIG9mZmljZXJz
IHdlcmUgc2VlbiBpbiB0aGUgcmVzaWRlbnRpYWwgYXJlYSBvZiBXb29kYnJpZGdlIHdpdGhpbiB0
d28gYmxvY2tzIG9mIHRoZSBjYW1wdXMgaW4gd2hhdCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgZGVzY3JpYmVk
IGFzIGEgbWFzc2l2ZSBtYW5odW50LjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugd2VyZSBzZWFyY2hpbmcgZm9yIGFu
IEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gbWFuIGluIGhpcyA0MHMgd2l0aCBhIGZ1bGwgYmVhcmQsIGEgdW5p
dmVyc2l0eSBzdGF0ZW1lbnQgcG9zdGVkIG9uIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIHNh
aWQgVHVlc2RheSBuaWdodC4gSXQgYWRkZWQgaGUgd2FzIHdlYXJpbmcgYSB3aGl0ZSBULXNoaXJ0
IHdpdGggd2hpdGUgYW5kIGJsYWNrIGxldHRlcmluZywgYSBza3VsbCBjYXAgYW5kIGEgYnJvd24g
amFja2V0LjwvcD48cD5Vc2luZyB0aGF0IGRlc2NyaXB0aW9uIGFuZCB0YWxraW5nIHRvIHJlc2lk
ZW50cyBuZWFyIHRoZSBzY2VuZSwgcG9saWNlIGFycmVzdGVkIHRoZSBwZXJzb24gb2YgaW50ZXJl
c3Qgd2l0aG91dCBpbmNpZGVudCBhYm91dCB0aHJlZSBibG9ja3MgZnJvbSB3aGVyZSB0aGUgc2hv
b3RpbmcgaGFwcGVuZWQsIERvbHVudCBzYWlkLjwvcD48cD5XaWxzb24gc2FpZCB0aGV5IHN0aWxs
IGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCB0aGUgbW90aXZlIHdhcyBmb3IgdGhlIHNob290aW5nLCAm
IzgyMjA7d2hldGhlciBpdCB3YXMgYW4gYW1idXNoIG9yIHNvbWV0aGluZyBkaWZmZXJlbnQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5IZSBjaXRlZCBmb3VyIHJlY2VudCBpbmNpZGVudHMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3Vu
dHJ5IGluIHdoaWNoIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2VycyB3ZXJlIHNob3QsIGFkZGluZywg
JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIGNyb3NzZWQgb3VyIG1p
bmRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2F5bmUgU3RhdGUgaGFzIG1vcmUgdGhhbiAyNywwMDAgc3R1ZGVu
dHMgYW5kIGlzIGxvY2F0ZWQgaW4gdGhlIGhlYXJ0IG9mIERldHJvaXQuIFdpbHNvbiBzYWlkIHRo
ZSBzY2hvb2wgZW1wbG95cyBhcm91bmQgNjUgb2ZmaWNlcnMsIHNvbWUgb2Ygd2hvbSBoZWxwIHBh
dHJvbCBhcmVhcyBhcm91bmQgdGhlIGNhbXB1cy48L3A+PHA+VGhlIHNob290aW5ncyBvZiBwb2xp
Y2Ugb2ZmaWNlcnMgaW4gVGV4YXMgYW5kIE1pc3NvdXJpIG9uIFN1bmRheSB3ZXJlIHRoZSBsYXRl
c3QgaW4gd2hhdCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNpYWxzIHNheSBpcyBhbiBhbGFybWluZyBz
cGlrZSBpbiBhbWJ1c2gtc3R5bGUgYXR0YWNrcy4gQSBTYW4gQW50b25pbyBkZXRlY3RpdmUgd2Fz
IGZhdGFsbHkgc2hvdCwgYW5kIGEgU3QuIExvdWlzIG9mZmljZXIgd2FzIHNob3QgdHdpY2UgaW4g
dGhlIGZhY2UgYnV0IHN1cnZpdmVkLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgd2VyZSBhbHNvIHNo
b3QgYW5kIGluanVyZWQgZHVyaW5nIHRyYWZmaWMgc3RvcHMgaW4gU2FuaWJlbCwgRmxvcmlkYSwg
YW5kIEdsYWRzdG9uZSwgTWlzc291cmksIG9uIFN1bmRheSBuaWdodCwgYnV0IGF1dGhvcml0aWVz
IGhhdmUgbm90IHN1Z2dlc3RlZCB0aG9zZSB3ZXJlIHRhcmdldGVkIGF0dGFja3MuPC9wPjxwPk9u
ZS10aGlyZCBvZiBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgc2hvdCB0byBkZWF0aCBvbiB0aGUgam9iIHRoaXMg
eWVhciB3ZXJlIHB1cnBvc2VseSB0YXJnZXRlZCBieSB0aGVpciBhc3NhaWxhbnQsIGFjY29yZGlu
ZyB0byB0aGUgTmF0aW9uYWwgTGF3IEVuZm9yY2VtZW50IE9mZmljZXJzIE1lbW9yaWFsIEZ1bmQu
PC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.