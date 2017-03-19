While Trump talks tough, U.S. quietly cutting nuclear force

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIEFpciBGb3JjZSBpcyBxdWlldGx5IHNocmlua2luZyBpdHMgZGVw
bG95ZWQgZm9yY2Ugb2YgbGFuZC1iYXNlZCBudWNsZWFyIG1pc3NpbGVzIGFzIHBhcnQgb2YgYSBo
b2xkb3ZlciBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBwbGFuIHRvIGNvbXBseSB3aXRoIGFuIGFybXMg
Y29udHJvbCB0cmVhdHkgd2l0aCBSdXNzaWEuIFRoZSByZWR1Y3Rpb25zIGFyZSBuZWFyaW5nIGNv
bXBsZXRpb24gZGVzcGl0ZSBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYXJndW1lbnQg
dGhhdCB0aGUgdHJlYXR5IGdpdmVzIE1vc2NvdyBhbiB1bmZhaXIgYWR2YW50YWdlIGluIG51Y2xl
YXIgZmlyZXBvd2VyLjwvcD48cD5UaGUgcmVkdWN0aW9uIHRvIDQwMCBtaXNzaWxlcyBmcm9tIDQ1
MCBpcyB0aGUgZmlyc3QgZm9yIHRoZSBpbnRlcmNvbnRpbmVudGFsIGJhbGxpc3RpYyBtaXNzaWxl
LCBvciBJQ0JNLCBmb3JjZSBpbiBhIGRlY2FkZSAmIzgyMTI7IHdoZW4gdGhlIGFyc2VuYWwgY2Ft
ZSBkb3duIGZyb20gNTAwIHN1Y2ggd2VhcG9ucy4gVGhlIEFpciBGb3JjZSBzYXlzIHRoZSBsYXRl
c3QgY3V0IGluIE1pbnV0ZW1hbiAzIG1pc3NpbGVzIHdpbGwgYmUgY29tcGxldGVkIGluIEFwcmls
LCBsZWF2aW5nIHRoZSBkZXBsb3llZCBJQ0JNIGFyc2VuYWwgYXQgaXRzIHNtYWxsZXN0IHNpemUg
c2luY2UgdGhlIGVhcmx5IDE5NjBzLjwvcD48cD5JbiAyMDE0LCBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9i
YW1hJiM4MjE3O3MgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gYW5ub3VuY2VkIHRoZSBwbGFubmVkIElDQk0gcmVk
dWN0aW9uIHRvIHRhaWxvciB0aGUgb3ZlcmFsbCBudWNsZWFyIGZvcmNlLCBpbmNsdWRpbmcgYm9t
YmVycyBhbmQgbnVjbGVhci1hcm1lZCBzdWJtYXJpbmVzLCB0byB0aGUgTmV3IFNUQVJUIGFjY29y
ZCB0aGF0IHRoZSBVLlMuIGFuZCBSdXNzaWEgc2VhbGVkIGluIDIwMTAuIEJvdGggbmF0aW9ucyBt
dXN0IGNvbXBseSB3aXRoIHRoZSB0cmVhdHkmIzgyMTc7cyBsaW1pdHMgYnkgRmVicnVhcnkgMjAx
OC48L3A+PHA+VGhlIHNocmlua2luZyBvZiB0aGUgSUNCTSBmb3JjZSBydW5zIGNvdW50ZXIsIGF0
IGxlYXN0IHJoZXRvcmljYWxseSwgdG8gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBiZWxpZWYgdGhhdCB0aGUgVS5T
LiBoYXMgZmFsbGVuIGJlaGluZCBSdXNzaWEgaW4gbnVjbGVhciBtdXNjbGUuIEluIERlY2VtYmVy
LCBoZSB0d2VldGVkIHRoYXQgdGhlIFUuUy4gbXVzdCAmIzgyMjA7Z3JlYXRseSBzdHJlbmd0aGVu
IGFuZCBleHBhbmQgaXRzIG51Y2xlYXIgY2FwYWJpbGl0eSB1bnRpbCBzdWNoIHRpbWUgYXMgdGhl
IHdvcmxkIGNvbWVzIHRvIGl0cyBzZW5zZXMgcmVnYXJkaW5nIG51a2VzLiYjODIyMTsgSGUgaGFz
IGNyaXRpY2l6ZWQgTmV3IFNUQVJUIGFzIGEgYmFkIGRlYWwuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdW5j
bGVhciBob3cgVHJ1bXAgaW50ZW5kcyB0byBjb25kdWN0IGEgbnVjbGVhciBleHBhbnNpb24sIHdo
aWNoIGNyaXRpY3MgY2FsbCB1bm5lY2Vzc2FyeSBhbmQgYSBwb3RlbnRpYWwgZHJhaW4gb24gZnVu
ZHMgbmVlZGVkIGZvciBub24tbnVjbGVhciBmb3JjZXMuIEEgbG9uZy10ZXJtIHBsYW4gdG8gcmVw
bGFjZSBhbmQgbW9kZXJuaXplIHRoZSBjdXJyZW50IG51Y2xlYXIgZm9yY2UgaXMgYWxyZWFkeSB1
bmRlcndheSBhbmQgd2lsbCBlbmQgdXAgY29zdGluZyBodW5kcmVkcyBvZiBiaWxsaW9ucyBvZiBk
b2xsYXJzLjwvcD48cD5BcyBvZiBUdWVzZGF5LCB0aGUgQWlyIEZvcmNlIGhhZCA0MDYgTWludXRl
bWFuIG1pc3NpbGVzIGluIGxhdW5jaC1yZWFkeSBzaWxvcywgTWFqLiBEYW5pZWwgRHVib2lzLCBh
biBBaXIgRm9yY2Ugc3Bva2VzbWFuLCBzYWlkIEZyaWRheS4gSW4gU2VwdGVtYmVyIHRoZSBudW1i
ZXIgd2FzIDQxNy4gRHVib2lzIHNhaWQgdGhlIG51bWJlciB3aWxsIGJlIGRvd24gdG8gNDAwIGJ5
IEFwcmlsLiBBbHNvIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIHRyZWF0eSYjODIxNztzIGNvbXBsaWFuY2UgcHJv
Y2VzcywgdGhlIEFpciBGb3JjZSBpbiBKYW51YXJ5IGZpbmlzaGVkIGNvbnZlcnRpbmcgNDEgQi01
MkggYm9tYmVycyB0byBub24tbnVjbGVhciBzdGF0dXMuPC9wPjxwPk1pY2hhZWxhIERvZGdlLCBh
IGRlZmVuc2UgcG9saWN5IGFuYWx5c3QgYXQgdGhlIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBIZXJpdGFnZSBGb3Vu
ZGF0aW9uIHRoaW5rIHRhbmssIHNheXMgdGhlIFUuUy4gc2hvdWxkIGdldCBvdXQgb2YgTmV3IFNU
QVJULjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgc2hvdWxkIGJlIGEgd2F5IHRvIHJldmVyc2UgdGhvc2Ug
ZGVjcmVhc2VzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQsIHJlZmVycmluZyB0byB0aGUgNTAgTWludXRlbWFu
IG1pc3NpbGVzIHB1bGxlZCBvdXQgb2YgdGhlaXIgc2lsb3MuICYjODIyMDtBcyBsb25nIGFzIFJ1
c3NpYSBjb250aW51ZXMgdG8gaW5jcmVhc2UgdGhlIG51bWJlciBvZiBpdHMgbnVjbGVhciB3YXJo
ZWFkcyB1bmRlciBOZXcgU1RBUlQsIHdlIHNob3VsZCBub3QgYmUgZGVjcmVhc2luZy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlJ1c3NpYSYjODIxNztzIHdhcmhlYWRzIGhhdmUgc3VycGFzc2VkIHRoZSB0cmVhdHkg
bGltaXQgb2YgMSw1NTAsIGFuZCB0aGUgVS5TLiBpcyBiZWxvdyB0aGUgbGltaXQuIEJ1dCBieSBu
ZXh0IEZlYnJ1YXJ5LCBuZWl0aGVyIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGFib3ZlLjwvcD48cD5EYXJ5
bCBLaW1iYWxsLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIEFybXMgQ29udHJvbCBBc3NvY2lh
dGlvbiwgc2FpZCBNb3Njb3cgd291bGQgaG9ub3IgaXRzIE5ldyBTVEFSVCBjb21taXRtZW50Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRhbnQgZm9yIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHRv
IHN0YXkgb24gc2NoZWR1bGUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCBhcmd1aW5nIHRoYXQgc3VjaCBlZmZv
cnRzICYjODIyMDt3aWxsIGhlbHAgZW5zdXJlIHRoYXQgUnVzc2lhIGRvZXMgdGhlIHNhbWUuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgNDAwIHJlbWFpbmluZyBkZXBsb3llZCBJQ0JNcyB3b3VsZCBiZSB0aGUg
ZmV3ZXN0IHNpbmNlIDE5NjIsIGFjY29yZGluZyB0byBhIGhpc3Rvcnkgb2YgdGhlIGZvcmNlIHdy
aXR0ZW4gYnkgSGFucyBLcmlzdGVuc2VuIG9mIHRoZSBGZWRlcmF0aW9uIG9mIEFtZXJpY2FuIFNj
aWVudGlzdHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.