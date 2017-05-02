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White ex-officer pleads guilty in black man’s slaying in S.C.

By Jeffrey Collins and Meg Kinnard
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 12:58 PM
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In this Dec. 5, 2016 photo, former South Carolina police officer Michael Slager (right) walks from the Charleston County Courthouse under the protection of the Charleston County Sheriff's Department after a mistrial was declared for his trial in Charleston, S.C. Slager is pleading guilty to violating the civil rights of an unarmed black motorist he shot and killed during a 2015 traffic stop. A copy of the plea agreement obtained by The Associated Press Tuesday also shows state prosecutors are dropping a pending murder charge against Slager. (AP Photo/Mic Smith)


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