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White House appeals new travel ban ruling directly to Supreme Court

By Alicia A. Caldwell and Elliot Spagat
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 09:28 PM
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In this July 6 photo, Ali Said, of Somalia, center, leaves a center for refugees with his two sons, as refugee caseworker Mohamed Yassin, right, holds open the door in San Diego. A federal judge in Hawaii further weakened the already-diluted travel ban Thursday by vastly expanding the list of U.S. family relationships that visitors from six Muslim-majority countries can use to get into the country. (AP Photo/Gregory Bull)


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