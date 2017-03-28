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Federal budget

White House calls for domestic cuts to finance Mexico border wall

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 08:18 PM
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In this March 16 photo, copies of President Donald Trump's first budget are displayed at the Government Printing Office in Washington. resident Donald Trump is proposing immediate budget cuts of $18 billion from programs like medical research, infrastructure and community grants so U.S. taxpayers, not Mexico, can cover the downpayment on the border wall. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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