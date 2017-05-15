All CATEGORIES
☰ Menu

White House: Cyberattack has not affected U.S. government

By Deb Riechmann
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 02:52 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Homeland security adviser Tom Bossert waits to speak about the mass destruction offensive malware, Monday, May 15, 2017, during the daily press briefing at the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)


MORE IN NEWS

boggs2
Authorities detain estranged husband of woman killed in Akron house fire; he served prison time for arson - 9:06 AM

Authorities have detained the estranged husband of a woman who was killed in an Akron house fire early Monday morning.

fire16cut_05
Five children, two adults killed in Akron house fire
dyer16web
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80 - 10:07 AM
goodyear16cut_08A
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
summatower16cut_01
Summa breaks ground on new six-story tower
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next