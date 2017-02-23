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Politics

White House expects Department of Justice crackdown on recreational marijuana

By Sadie Gurman
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 06:12 PM
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President Donald Trump greets Holly Gibbs, a survivor of human trafficking and director of Dignity Health's Human Trafficking response Program, as his daughter Ivanka Trump greets Gary Haugen, CEO and founder of International Justice Mission, prior to the start of a meeting on domestic and international human trafficking, Thursday in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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