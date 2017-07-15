White House pitches health bill to skeptical U.S. governors

PHA+UFJPVklERU5DRSwgUi5JLjogVGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIHN0cnVnZ2xp
bmcgdG8gZ2V0IHN1cHBvcnQgZnJvbSBza2VwdGljYWwgVS5TLiBnb3Zlcm5vcnMgZm9yIGEgcmV2
aXNlZCBoZWFsdGggY2FyZSBiaWxsIGJlZm9yZSB0aGUgVS5TLiBTZW5hdGUuPC9wPjxwPlUuUy4g
SGVhbHRoIGFuZCBIdW1hbiBTZXJ2aWNlcyBTZWNyZXRhcnkgVG9tIFByaWNlIGFuZCBDZW50ZXJz
IGZvciBNZWRpY2FyZSBhbmQgTWVkaWNhaWQgU2VydmljZXMgQWRtaW5pc3RyYXRvciBTZWVtYSBW
ZXJtYSBtYWRlIHRoZWlyIHBpdGNoIFNhdHVyZGF5IG1vcm5pbmcgZHVyaW5nIGEgY2xvc2VkLWRv
b3IgbWVldGluZyBvZiB0aGUgYmlwYXJ0aXNhbiBOYXRpb25hbCBHb3Zlcm5vcnMgQXNzb2NpYXRp
b24uIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IE1pa2UgUGVuY2UgYWxzbyBtZXQgc2V2ZXJhbCBvZiB0aGUgZ292
ZXJub3JzIHByaXZhdGVseSBhZnRlciBoaXMgcHVibGljIGFkZHJlc3MgYXQgdGhlIFJob2RlIElz
bGFuZCBjb25mZXJlbmNlIG9uIEZyaWRheS48L3A+PHA+TmV2YWRhIEdvdi4gQnJpYW4gU2FuZG92
YWwsIG9uZSBvZiB0aGUgYmlsbCYjODIxNztzIG1vc3QgcHJvbWluZW50IFJlcHVibGljYW4gc2tl
cHRpY3MsIHNhaWQgU2F0dXJkYXkgaXQmIzgyMTc7cyB1bmxpa2VseSB0aGV5IGNoYW5nZWQgYW55
b25lJiM4MjE3O3MgbWluZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYW0gc3RydWdnbGluZyB0byB2YWxpZGF0
ZSB0aGUgbnVtYmVycyB0aGF0IGFyZSBiZWluZyBwcmVzZW50ZWQgdG8gbWUgYnkgdGhlIGFkbWlu
aXN0cmF0aW9uLCB2ZXJzdXMgd2hhdCBJJiM4MjE3O20gaGVhcmluZyBmcm9tIGluZGVwZW5kZW50
IFtleHBlcnRzXSwgd2hhdCBJJiM4MjE3O2xsIGxpa2VseSBoZWFyIGZyb20gdGhlIFtDb25ncmVz
c2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2VdLCB3aGF0IEkmIzgyMTc7bSBoZWFyaW5nIGZyb20gYmFjayBo
b21lLCYjODIyMTsgU2FuZG92YWwgc2FpZCBhZnRlciB0aGUgZ292ZXJub3JzLW9ubHkgbWVldGlu
Zy48L3A+PHA+U2FuZG92YWwgaGFzIGV4cHJlc3NlZCBjb25jZXJucyBhYm91dCB0aGUgbGVnaXNs
YXRpb24mIzgyMTc7cyBjdXRzIHRvIHRoZSBNZWRpY2FpZCBwcm9ncmFtIGZvciB0aGUgcG9vciBh
bmQgZGlzYWJsZWQuIEhpcyBwb3NpdGlvbiBpcyBpbXBvcnRhbnQgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgcHJl
c3N1cmUgaGUgY291bGQgcGxhY2Ugb24gTmV2YWRhJiM4MjE3O3MgUmVwdWJsaWNhbiBTZW4uIERl
YW4gSGVsbGVyIG9mIE5ldmFkYSwgYSBwb3NzaWJsZSBzd2luZyB2b3RlLjwvcD48cD5TYW5kb3Zh
bCBzYWlkICYjODIyMDtTZW4uIEhlbGxlciYjODIxNztzIGhpcyBvd24gbWFuJiM4MjIxOyBidXQg
aGUmIzgyMTc7cyB0cnlpbmcgdG8gZ2l2ZSBoaW0gdGhlIGJlc3QgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQg
aG93IHRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3b3VsZCBhZmZlY3QgdGhlaXIgc3RhdGUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtIZSYjODIxNztzIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHNlbmF0b3IuIEF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhl
IGRheSwgaGUmIzgyMTc7cyB0aGUgb25lIHdobyBwdXNoZXMgdGhlIGJ1dHRvbiwmIzgyMjE7IFNh
bmRvdmFsIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gaW5mb3JtIGhpbSBhYm91dCBo
b3cgSSBmZWVsIGFib3V0IHRoZSBiaWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2l0aCB0d28gR09QIHNlbmF0
b3JzIGFscmVhZHkgb3Bwb3NlZCB0byB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24sIG9uZSBtb3JlICYjODIyMDtu
byYjODIyMTsgdm90ZSB3b3VsZCBraWxsIHRoZSBiaWxsIG91dHJpZ2h0IGluIGEgU2VuYXRlIGRp
dmlkZWQgNTItNDggYmV0d2VlbiBSZXB1YmxpY2FucyBhbmQgRGVtb2NyYXRzLjwvcD48cD4gVGhl
IHZvdGUgd2FzIGRlbGF5ZWQgbGF0ZSBTYXR1cmRheSBieSBNYWpvcml0eSBMZWFkZXIgTWl0Y2gg
TWNDb24mIzE3MztuZWxsIGFmdGVyIFNlbi4gSm9obiBNY0NhaW4gYW5ub3VuY2VkIGhlJiM4MjE3
O2QgYmUgb3V0IHRoaXMgd2VlayBmb2xsb3dpbmcgc3VyZ2VyeSBmb3IgYSBibG9vZCBjbG90IGFu
ZCB3b3VsZCBub3QgYmUgYWJsZSB0byB2b3RlLiAgPC9wPjxwPkVhcmxpZXIgU2F0dXJkYXksIENv
bm5lY3RpY3V0IEdvdi4gRGFubmVsIE1hbGxveSwgY2hhaXJtYW4gb2YgdGhlIERlbW9jcmF0aWMg
R292ZXJub3JzIEFzc29jaWF0aW9uLCBzYWlkIHRoZSBtb29kIGF0IGEgYnJlYWtmYXN0IG1lZXRp
bmcgd2FzICYjODIyMDt0ZW5zZSYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDt0aGVyZSBhcmUgYSBsb3Qgb2Yg
UmVwdWJsaWNhbiBnb3Zlcm5vcnMgd2hvIGFwcGFyZW50bHkgaGF2ZSBhIG5lY2sgcHJvYmxlbSwg
YmVjYXVzZSB0aGV5IHdlcmUgYWxsIGxvb2tpbmcgZG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hbGxveSBh
ZGRlZCB0aGF0IGEgZmV3IFJlcHVibGljYW4gZ292ZXJub3JzIGRpZCBhc2sgcXVlc3Rpb25zLiBP
dGhlcnMgc2FpZCB0aGV5IHJhaXNlZCB0aGVpciBjb25jZXJucyB0byB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Ug
aW4gb25lLW9uLW9uZSBtZWV0aW5ncy48L3A+PHA+UmhvZGUgSXNsYW5kIERlbW9jcmF0aWMgR292
LiBHaW5hIFJhaW1vbmRvLCBzYWlkIHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgbWluZHMgd2VyZSBj
aGFuZ2VkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBpcyB0cnlpbmcg
dG8gc2F2ZSBodW5kcmVkcyBvZiBiaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzLCB0aGUgbW9uZXkmIzgyMTc7
cyBnb3QgdG8gY29tZSBmcm9tIHNvbWV3aGVyZSwgYW5kIGl0IGVpdGhlciBtZWFucyBpdCYjODIx
NztzIGNvbWluZyBmcm9tIHRha2luZyBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNlIGF3YXkgZnJvbSBwZW9wbGUg
d2hvIGFyZSBub3cgaW5zdXJlZCB1bmRlciB0aGUgTWVkaWNhaWQgZXhwYW5zaW9uLCBvciBpdCBt
ZWFucyBzaGlmdGluZyB0aGUgZmluYW5jaWFsIGJ1cmRlbiB0byB0aGUgc3RhdGVzLCYjODIyMTsg
c2hlIHNhaWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7RWl0aGVyIHdheSwgdGhhdCYjODIxNztzIGJhZCBmb3Ig
UmhvZGUgSXNsYW5kIGFuZCBiYWQgZm9yIG1hbnkgb2YgdGhlIHN0YXRlcyB3aG9zZSBnb3Zlcm5v
cnMgd2VyZSByZXByZXNlbnRlZCBhdCB0aGF0IG1lZXRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.