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White House: Trump to meet Putin at G-20 summit

By Ken Thomas And Vivian Salama
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 04:30 PM
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President Donald Trump speaks during an energy roundtable with tribal, state, and local leaders in the Roosevelt Room of the White House, Wednesday, June 28, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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