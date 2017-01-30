White House, U.S. diplomats clash over travel order

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGNsYXNoZWQgTW9uZGF5IHdpdGggYSBsYXJn
ZSBncm91cCBvZiBBbWVyaWNhbiBkaXBsb21hdHMgd2hvIGFyZSB2b2ljaW5nIGRpc3NlbnQgd2l0
aCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0ZW1wb3JhcnkgdHJhdmVsIGJhbiBvbiBjaXRpemVucyBm
cm9tIHNldmVuIE11c2xpbSBtYWpvcml0eSBjb3VudHJpZXMsIGNoYWxsZW5naW5nIHRoZW0gdG8g
cmVzaWduIGlmIHRoZXkgYXJlbiYjODIxNzt0IG9uIGJvYXJkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBz
aG91bGQgZWl0aGVyIGdldCB3aXRoIHRoZSBwcm9ncmFtIG9yIHRoZXkgY2FuIGdvLCYjODIyMTsg
U2VhbiBTcGljZXIsIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJlc3Mgc2VjcmV0YXJ5LCBzYWlkLjwvcD48cD5J
biBzdGFydGxpbmcgbGFuZ3VhZ2UsIFNwaWNlciBkaXNtaXNzZWQgdGhlIGNyaXRpY2lzbSBmcm9t
IHdoYXQgaGUgY2FsbGVkICYjODIyMDtjYXJlZXIgYnVyZWF1Y3JhdHMuJiM4MjIxOyBXaGlsZSBo
ZSBsYXRlciBzYWlkIFRydW1wIGFwcHJlY2lhdGVzIHRoZSB3b3JrIG9mIHB1YmxpYyBzZXJ2YW50
cywgU3BpY2VyIHNhaWQgdGhleSBzaG91bGQgcmVzcGVjdCB0aGUgZGVzaXJlcyBvZiB0aGUgQW1l
cmljYW4gcGVvcGxlIGFuZCB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBUcnVtcCBwbGFjZXMgb24gcHJvdGVjdGlu
ZyB0aGUgY291bnRyeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHNvbWVib2R5IGhhcyBhIHByb2JsZW0gd2l0
aCB0aGF0IGFnZW5kYSwgdGhhdCBkb2VzIGNhbGwgaW50byBxdWVzdGlvbiB3aGV0aGVyIHRoZXkg
c2hvdWxkIGNvbnRpbnVlIGluIHRoYXQgcG9zdCBvciBub3QsJiM4MjIxOyBTcGljZXIgc2FpZC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYWJvdXQgdGhlIHNhZmV0eSBvZiBBbWVyaWNhLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGNvbW1lbnRzIGNhbWUgYWZ0ZXIgZGlwbG9tYXRzIGNpcmN1bGF0
ZWQgYSBtZW1vIGFyZ3VpbmcgdGhhdCB0aGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIFRydW1wIHNpZ25lZCBs
YXN0IHdlZWsgd2lsbCBub3QgbWFrZSB0aGUgVS5TLiBzYWZlLCBydW5zIGNvdW50ZXIgdG8gQW1l
cmljYW4gdmFsdWVzIGFuZCB3aWxsIGZ1ZWwgYW50aS1BbWVyaWNhbiBzZW50aW1lbnQgYXJvdW5k
IHRoZSB3b3JsZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0EgcG9saWN5IHdoaWNoIGNsb3NlcyBvdXIgZG9vcnMg
dG8gb3ZlciAyMDAgbWlsbGlvbiBsZWdpdGltYXRlIHRyYXZlbGVycyBpbiB0aGUgaG9wZXMgb2Yg
cHJldmVudGluZyBhIHNtYWxsIG51bWJlciBvZiB0cmF2ZWxlcnMgd2hvIGludGVuZCB0byBoYXJt
IEFtZXJpY2FucyBmcm9tIHVzaW5nIHRoZSB2aXNhIHN5c3RlbSB0byBlbnRlciB0aGUgVW5pdGVk
IFN0YXRlcyB3aWxsIG5vdCBhY2hpZXZlIGl0cyBhaW0gb2YgbWFraW5nIG91ciBjb3VudHJ5IHNh
ZmVyLCYjODIyMTsgdGhlIGRpcGxvbWF0cyB3cm90ZSBpbiBhIHNvLWNhbGxlZCAmIzgyMjA7ZGlz
c2VudCBjYWJsZSYjODIyMTsgYmVpbmcgZHJhZnRlZCBmb3IgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBsZWFk
ZXJzaGlwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBiYW4gc3RhbmRzIGluIG9wcG9zaXRpb24gdG8gdGhl
IGNvcmUgQW1lcmljYW4gYW5kIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIHZhbHVlcyB0aGF0IHdlLCBhcyBmZWRl
cmFsIGVtcGxveWVlcywgdG9vayBhbiBvYXRoIHRvIHVwaG9sZCwmIzgyMjE7IGEgZHJhZnQgb2Yg
dGhlIGNhYmxlIHNhaWQuPC9wPjxwPlUuUy4gb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgYXQgbGVhc3Qgc2V2ZXJh
bCBodW5kcmVkIGRpcGxvbWF0cyBpbmRpY2F0ZWQgdGhleSB3b3VsZCBzaWduIHRoZSBtZW1vIGFu
ZCB0aGF0IGl0IHdhcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBmb3JtYWxseSBzdWJtaXR0ZWQgbGF0ZXIgTW9u
ZGF5LiBUaGUgZmluYWwgbnVtYmVyIG9mIHNpZ25hdG9yaWVzIHdpbGwgbm90IGJlIGF2YWlsYWJs
ZSB1bnRpbCBpdCBpcyBzdWJtaXR0ZWQsIHRoZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gVGhlIG9mZmljaWFs
cyBkaXNjbG9zZWQgaW50ZXJuYWwgZGlzY3Vzc2lvbnMgb24gY29uZGl0aW9uIHRoZXkgbm90IGJl
IHF1b3RlZCBieSBuYW1lLCBpbiBwYXJ0IGJlY2F1c2UgdGhleSBmZWFyZWQgcmV0YWxpYXRpb24u
PC9wPjxwPkRpc3NlbnQgY2hhbm5lbCBjYWJsZXMgYXJlIGEgbWVjaGFuaXNtIGZvciBVLlMuIGRp
cGxvbWF0cyB0byByZWdpc3RlciBkaXNhZ3JlZW1lbnQgaW50ZXJuYWxseSBhYm91dCBVLlMuIHBv
bGljaWVzLiBJdCB3YXMgZXN0YWJsaXNoZWQgZHVyaW5nIHRoZSBWaWV0bmFtIFdhciBhbmQgd2Fz
IG1vc3QgcmVjZW50bHkgdXNlZCBieSBkaXBsb21hdHMgdG8gY3JpdGljaXplIHRoZSBPYmFtYSBh
ZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIGFwcHJvYWNoIHRvIFN5cmlhLjwvcD48cD5TcGljZXIgZGVm
ZW5kZWQgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciBhbmQgc2FpZCBpdHMgaW1wYWN0IGhhZCBiZWVuICYj
ODIyMDtibG93biB3YXkgb3V0IG9mIHByb3BvcnRpb24gYW5kIGV4YWdnZXJhdGVkLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBvZmZpY2lhbCByZXNwb25zZSB3YXMg
bGVzcyBjb25mcm9udGF0aW9uYWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgRGlzc2VudCBDaGFubmVsIGlz
IGEgbG9uZ3N0YW5kaW5nIG9mZmljaWFsIHZlaGljbGUgZm9yIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgZW1w
bG95ZWVzIHRvIGNvbnZleSBhbHRlcm5hdGl2ZSB2aWV3cyBhbmQgcGVyc3BlY3RpdmVzIG9uIHBv
bGljeSBpc3N1ZXMsJiM4MjIxOyBkZXBhcnRtZW50IHNwb2tlc21hbiBNYXJrIFRvbmVyIHNhaWQu
ICYjODIyMDtUaGlzIGlzIGFuIGltcG9ydGFudCBwcm9jZXNzIHRoYXQgdGhlIGFjdGluZyBzZWNy
ZXRhcnksIGFuZCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBhcyBhIHdob2xlLCB2YWx1ZSBhbmQgcmVzcGVjdC4g
SXQgYWxsb3dzIFN0YXRlIGVtcGxveWVlcyB0byBleHByZXNzIGRpdmVyZ2VudCBwb2xpY3kgdmll
d3MgY2FuZGlkbHkgYW5kIHByaXZhdGVseSB0byBzZW5pb3IgbGVhZGVyc2hpcC4mIzgyMjE7PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.