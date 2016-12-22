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White nationalists raise millions with tax-exempt charities

By Michael Kunzelman
Associated Press

Published: December 22, 2016 - 07:33 PM
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In this Dec. 6 photo, Richard Spencer, who leads a movement that mixes racism, white nationalism and populism, speaks at the Texas A&M University campus in College Station, Texas. The Montana-based National Policy Institute, run by Spencer, who popularized the term "alternative right" is among groups of the white nationalist movement with tax-exempt status. (AP Photo/David J. Phillip)


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