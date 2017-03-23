WikiLeaks: CIA hacked Apple devices in ways users can’t fix

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IE5ldyBkb2N1bWVudHMgZnJvbSBXaWtpTGVha3MgcG9pbnQgdG8gYW4gYXBw
YXJlbnQgQ0lBIHByb2dyYW0gdG8gaGFjayBBcHBsZSYjODIxNztzIGlQaG9uZXMgYW5kIE1hYyBj
b21wdXRlcnMgdXNpbmcgdGVjaG5pcXVlcyB0aGF0IHVzZXJzIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGRpc2Fi
bGUgYnkgcmVzZXR0aW5nIHRoZWlyIGRldmljZXMuPC9wPjxwPlNlY3VyaXR5IGV4cGVydHMgc2F5
IHRoZSBleHBsb2l0cyBhcmUgcGxhdXNpYmxlLCBidXQgc3VnZ2VzdCB0aGV5IHBvc2UgbGl0dGxl
IHRocmVhdCB0byB0eXBpY2FsIHVzZXJzLiBUaGV5IHNheSB0aGF0IG1hbnkgb2YgdGhlIHRyaWNr
cyBhcmUgb2xkZXIgJiM4MjEyOyB0aGUgaVBob25lIGhhY2sgaW52b2x2ZXMgdGhlIDNHIG1vZGVs
IGZyb20gMjAwOCwgZm9yIGluc3RhbmNlLiBUaGUgdGVjaG5pcXVlcyBhbHNvIHR5cGljYWxseSBy
ZXF1aXJlIHBoeXNpY2FsIGFjY2VzcyB0byBkZXZpY2VzLCBzb21ldGhpbmcgdGhlIENJQSB3b3Vs
ZCB1c2Ugb25seSBmb3IgdGFyZ2V0ZWQgaW5kaXZpZHVhbHMsIG5vdCBhIGJyb2FkZXIgcG9wdWxh
dGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBtb3N0IG5vdGFibGUgcGFydCBvZiB0aGlzIGxhdGVzdCBX
aWtpTGVha3MgcmVsZWFzZSBpcyB0aGF0IGl0IHNob3dzIHRoZSBDSUEgZG9pbmcgZXhhY3RseSB3
aGF0IHdlIHBheSB0aGVtIHRvICYjODIxMjsgZXhwbG9pdCBzcGVjaWZpYyB0YXJnZXRzIHdpdGgg
bGltaXRlZCBhdHRhY2tzIHRvIHN1cHBvcnQgb3VyIG5hdGlvbmFsIGludGVyZXN0cywmIzgyMjE7
IHNhaWQgUmljaCBNb2d1bGwsIENFTyBvZiB0aGUgc2VjdXJpdHkgcmVzZWFyY2ggZmlybSBTZWN1
cm9zaXMuPC9wPjxwPkFwcGxlIGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXNwb25kIHRvIGEgcmVxdWVzdCBmb3Ig
Y29tbWVudC4gVGhlIENJQSBoYXMgbm90IGNvbW1lbnRlZCBvbiB0aGUgYXV0aGVudGljaXR5IG9m
IHRoaXMgYW5kIGVhcmxpZXIgV2lraUxlYWtzIHJldmVsYXRpb25zLCBidXQgaGFzIHByZXZpb3Vz
bHkgc2FpZCBpdCBjb21wbGllcyB3aXRoIGEgbGVnYWwgcHJvaGliaXRpb24gYWdhaW5zdCBlbGVj
dHJvbmljIHN1cnZlaWxsYW5jZSAmIzgyMjA7dGFyZ2V0aW5nIGluZGl2aWR1YWxzIGhlcmUgYXQg
aG9tZSwgaW5jbHVkaW5nIG91ciBmZWxsb3cgQW1lcmljYW5zLiYjODIyMTsgVGhlIGFnZW5jeSBk
ZWNsaW5lZCBmdXJ0aGVyIGNvbW1lbnQgVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBsZWFrcyBUaHVyc2Rh
eSBjb21lIGFib3V0IHR3byB3ZWVrcyBhZnRlciBXaWtpTGVha3MgcHVibGlzaGVkIHRob3VzYW5k
cyBvZiBhbGxlZ2VkIENJQSBkb2N1bWVudHMgZGVzY3JpYmluZyBoYWNraW5nIHRvb2xzIGl0IHNh
aWQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgZW1wbG95ZWQgdG8gYnJlYWsgaW50byBjb21wdXRlcnMsIG1vYmls
ZSBwaG9uZXMgYW5kIGV2ZW4gc21hcnQgVFZzIGZyb20gY29tcGFuaWVzIGxpa2UgQXBwbGUsIEdv
b2dsZSwgTWljcm9zb2Z0IGFuZCBTYW1zdW5nLjwvcD48cD5UaGUgbGF0ZXN0IGRpc2Nsb3N1cmVz
IGFyZSBtdWNoIG1vcmUgZm9jdXNlZCBhbmQgY29uc2lzdCBvZiBqdXN0IDEyIGRvY3VtZW50cywg
YWxsIGludm9sdmluZyBBcHBsZSBwcm9kdWN0cy4gVGhlIGRvY3VtZW50cyBkZXNjcmliZSB0ZWNo
bmlxdWVzIGZvciByZXdyaXRpbmcgZGV2aWNlcyYjODIxNzsgZmlybXdhcmUgaW4gd2F5cyB0aGF0
IHdvdWxkIG1haW50YWluIGEgaGFja2VyJiM4MjE3O3MgYWNjZXNzIGV2ZW4gaWYgYSB1c2VyIHJl
c2V0cyBhIHBob25lIG9yIGNvbXB1dGVyIHRvIGZhY3Rvcnkgc2V0dGluZ3MuIERvaW5nIHNvIHdp
cGVzIG91dCBhbGwgYXBwcyBhbmQgdGhlIG9wZXJhdGluZyBzeXN0ZW0gYW5kIGluc3RhbGxzIGEg
Y2xlYW4gdmVyc2lvbjsgaXQgaXMgYW4gZXh0cmVtZSBtZWFzdXJlIHNvbWV0aW1lcyB1c2VkIHRv
IGRlYWwgd2l0aCB0ZWNobmljYWwgcHJvYmxlbXMsIGJ1dCBpcyBhbHNvIHRoZSBzb3J0IG9mIHN0
ZXAgdGhhdCBzb21lb25lIHN1c3BpY2lvdXMgb2Ygc3VydmVpbGxhbmNlIG1pZ2h0IHRha2Ugd2hl
biBnZXR0aW5nIGEgYnJhbmQgbmV3IHBob25lLjwvcD48cD5PdGhlciBkb2N1bWVudHMgcmVsZWFz
ZWQgZGVzY3JpYmUgc2ltaWxhciBleHBsb2l0cyBmb3IgTWFjIGNvbXB1dGVycy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.