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WikiLeaks publishes CIA trove alleging wide scale hacking

By Raphael Satter And Jack Gillum
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 11:24 AM | Updated: March 7, 2017 - 03:06 PM
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FILE - This is Thursday, Jan. 12, 2017 file photo of the new CIA Director Michael Pompeo, as he testifies on Capitol Hill in Washington. WikiLeaks has published thousands of documents that it says come from the CIA's Center for Cyber Intelligence, a dramatic release that appears to give an eye-opening look at the intimate details of the agency's cyberespionage effort. ��(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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