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Federal government

WikiLeaks reveals CIA files describing hacking tools

By Jack Gillum  and Raphael Satter
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 11:24 AM | Updated: March 8, 2017 - 07:44 AM
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This Oct. 28, 2013 file photo shows the US Consulate General in Frankfurt, Germany. WikiLeaks on Tuesday published thousands of documents purportedly taken from the Central Intelligence Agency's Center for Cyber Intelligence, a dramatic release that appears to expose intimate details of America's cyberespionage toolkit. (Boris Roessler/dpa via AP)


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